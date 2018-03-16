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Что планируется в Гусевском городском округе во время выборов президента РФ

16 марта 2018, 20:35
Что планируется в Гусевском городском округе во время выборов президента РФ
18 марта во время выборов президента Российской Федерации в Гусевском городском округе будут проходить различные мероприятия.

Возле избирательных участков будут организованы концертные программы.

Гусевское «Райпо» проведёт розыгрыш ценных призов. С 8:00 до 18:00 на избирательных участках можно будет получить билет. Победителя определят в этот же день в 19:00 на территории ФОКа. Обладатели «счастливых билетов» получат различные призы, среди которых смартфон, телевизор, планшет и еще много других приятных сюрпризов. Главный приз — скутер.

С 11:00 до 16:00 вблизи избирательных участков будет организована торговля товарами по социальным ценам. В перечне товаров указано следующее: крупа гречневая (900 гр.) — 20 рублей; сахар (900 гр.) — 25 рублей; килька в томатном соусе (240 гр.) — 25 рублей; шпроты в масле (160 гр.) — 40 рублей; макароны (600 гр.) — 20 рублей; тушенка говядина (325 гр.) — 35 рублей; тушенка свинина (325 гр.) — 35 рублей.

Физкультурно-оздоровительный комплекс им. Е. М. Попова проведёт акцию «Весна — навстречу здоровью». С утра возле избирательных участков каждый желающий сможет получить от волонтера ФОКа абонемент на посещение комплекса (бассейн, тренажерный зал или ледовая арена).

Для доставки избирателей, проживающих в населенных пунктах отдаленных от помещений для голосования, в Гусевском городском округе будет курсировать автотранспорт.
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ГераБуФфон
# 1ГераБуФфон
Господа,кто будет стоять в очереди за продуктами,займите и мне место(в очереди).Очень хочу отведать кильки,в томатЭ. Могу себе позволить..
Сегодня, 20:59   ЦитироватьОтветить1

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