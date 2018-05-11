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Информационный сайт города Гусева

Мероприятия на территории Гусевского городского округа во второй половине мая

11 мая 2018, 18:44
Мероприятия на территории Гусевского городского округа во второй половине мая
Предлагаем вам ознакомиться с планом мероприятий на территории Гусевского городского округа во второй половине мая 2018 года.

Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.

11 мая в 15.00 — Муниципальный этап конкурса «Лидер XXI века»
МАОУ «СОШ № 3»

19 мая с 19.00 до 00.00 — Музейная ночь-2018
Гусевский историко-краеведческий музей им. А.М. Иванова

21 мая в 15.00 — Муниципальный этап фестиваля художественного творчества среди пенсионеров «Таланты золотого возраста»
Городской дом культуры

22 мая в течение дня — Литературно-краеведческая акция в рамках проекта «Россия читает гусевских авторов» «Сказка вокруг нас»
Центральная детская библиотека

26 мая — Празднование Дня города Гусева

29 мая в 18.30 — Муниципальный турнир по интеллектуальным играм Что? Где? Когда?
Городской дом культуры

13 мая в 9.00 — Турнир по борьбе «Самбо» «Харза», посвященный памяти тренера Недвига А.П.
Физкультурно-оздоровительный комплекс

С 19 по 20 мая — Муниципальный этап Летнего Фестиваля ГТО
Стадион, Физкультурно-оздоровительный комплекс

20 мая в 13.00 — Чемпионат Калининградской области по футболу среди юношей 2001–2002 гг. р.
Стадион

27 мая — Турнир по волейболу среди мужских команд им. А. В. Паршикова, посвященный Дню Города
Физкультурно-оздоровительный комплекс
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