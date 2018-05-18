Программа мероприятий, посвященных празднованию Дня города

18 мая 2018, 11:07

Уважаемые жители и гости города Гусева!



Предлагаем вам ознакомиться с программой праздничных мероприятий с 25 по 27 мая, посвященных Дню рождения города Гусева.



25 мая

15.00 — Областной турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского Союза С. И. Гусева (ул. З. Космодемьянской, 1 — КДЮСШ)

18.00 — Международный турнир по хоккею с шайбой среди любителей 40+, посвященный Дню города (Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Гусева, ул. Школьная, 1)

19.00 — «В кругу друзей» — Вечер романсов Заслуженной артистки РФ Аллы Золотухиной (Гусевский музей, ул. Московская, 36)

20.00 — Фестиваль уличных кафе «Вечерний Гусев» (сопровождение живой музыкой) — Центральная городская площадь



26 мая

10.00- 21.00 — Велопрогулка по туристическим маршрутам г. Гусева. Прокат велосипедов и оборудования по адресам: ул. Школьная (ФОК), пр. Ленина, 19, Победы, 15.

11.00 — Областной турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского Союза С. И. Гусева (ул. З. Космодемьянской, 1 — КДЮСШ)

11.00 — Работа торговых точек (ул. З. Космодемьянской)

11.00 — Конкурс детских рисунков на асфальте «Мой любимый город»

(площадка перед Детской школой искусств, ул. Ульяновых,1)

11.00–17.00 — Выставка — продажа изделий декоративно-прикладного искусства «Город мастеров» (ул. Победы)

11.00–17.00 — Работа интерактивных зон «В гостях у сказки», «АРТ-зона «Город в красках», «Занимательная робототехника», «Русская изба», «СтудWork» (Центральная городская площадь)

11.00–19.00 — Работа площадки «Детский мир» (электромобили, батуты), Центральная городская площадь (возле здания «Аматэл»)

11.00 — Фестиваль мороженого «Лакомка Гусев-2018» (Центральная городская площадь)

11.00 — 21.00 — «Под тремя мостами» — водная прогулка на байдарках через центр города по р. Писса. Старт — лодочная станция, ул. Школьная, 1 (Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Гусева)

11.00 — Торжественное открытие Учебной лаборатории фармацевтов (Гусевский политехнический техникум)

11.45 — Торжественное возложение цветов к памятнику С. И. Гусева

12.00 — Торжественное открытие Дня города (Центральная городская площадь)

13.00 — 18.00 — «Прогулки по городу» — Экскурсия по городу на карете, запряженной лошадьми. Старт — ул. Московская, возле магазина «Маяк»

14.00 — «Луна-парк приглашает ….» — работа аттракционов, каруселей (Центральная городская площадь)

с 14.00 — Катание на пони и лошадях (территория возле Политехнического техникума, пр. Ленина)

14.00-17.30 — Дневная концертная программа «С днем рождения, любимый город!» — Центральная городская площадь (главная сцена)

16.00 — Международный турнир по хоккею с шайбой среди любителей 40+, посвященный Дню города (Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Гусева, ул. Школьная, 1)

17.30-20.00 — Саундчек (перерыв)

18.00 — Подведение итогов конкурса сочинений «Твоя Родина — Гусев, моя Родина — Гумбиннен» (конференц-зал администрации)

20.00 — 23.00 — Вечерний праздничный концерт «Самый лучший город Земли!» — Центральная городская площадь (главная сцена)

23.00 — Праздничный фейерверк (Центральная городская площадь)



27 мая

10.00- 21.00 — Велопрогулка по туристическим маршрутам г. Гусева. Прокат велосипедов и оборудования по адресам: ул. Школьная (ФОК), пр. Ленина, 19, Победы, 15.

11.00 — 21.00 — «Под тремя мостами» — водная прогулка на байдарках через центр города по р. Писса. Старт — лодочная станция, ул. Школьная, 1 (Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Гусева)

11.00 — Первенство по плаванию МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ»

(Физкультурно–оздоровительный комплекс имени Е. М. Попова, ул. Школьная, 1)

11.00 — Открытый турнир по волейболу среди мужских команд,

посвященный празднованию Дня города и памяти А. В. Паршикова

(Физкультурно–оздоровительный комплекс имени Е. М. Попова, ул. Школьная, 1)

11.00 — Международный турнир по хоккею с шайбой среди любителей 40+, посвященный Дню города (Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Гусева, ул. Школьная, 1)

11.00-18.00 — Работа кафе, торговых точек (парковая зона Физкультурно–оздоровительного комплекса имени Е. М. Попова, ул. Школьная, 1)

12.00 — Детский концерт «Юные таланты — подарок городу!» — парковая зона Физкультурно–оздоровительного комплекса имени Е. М. Попова (главная сцена), ул. Школьная, 1

12.30 — Работа площадок по игре в гольф и шахматы (парковая зона Физкультурно–оздоровительного комплекса имени Е. М. Попова, ул. Школьная, 1)

12.30 — Конкурс фотографий и рисунков «Любимому городу посвящается» (парковая зона Физкультурно–оздоровительного комплекса имени Е. М. Попова, ул. Школьная, 1)

13.00 — Работа детской игровой зоны с аниматорами «Веселая Детворяндия» (парковая зона Физкультурно–оздоровительного комплекса имени Е. М. Попова, ул. Школьная, 1)

13.00 — Областные соревнования по аджилити, посвященные Дню города

(парковая зона Физкультурно–оздоровительного комплекса имени Е. М. Попова, ул. Школьная, 1)

13.00 — Конкурс на лучший костюм домашнего питомца «Я и моя собака» (парковая зона Физкультурно–оздоровительного комплекса имени Е. М. Попова, ул. Школьная, 1)

13.00 — Концерт камерного хора «Кант» (Лютеранская кирха, ул. Менделеева)

14.30 — Концерт камерного хора «Кредо» (Лютеранская кирха, ул. Менделеева)

13.00, 15.00 — Матчевые встречи по футболу ФК «Гусев» (г. Гусев) — «Олимпия» (г. Гвардейск) — городской стадион, ул. Красноармейская, 11а

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