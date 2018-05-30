/ / / Мероприятия на территории Гусевского городского округа в июне 2018 года

Предлагаем вам ознакомится с планом мероприятий на территории Гусевского городского округа в июне 2018 года.
Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.
1 июня в 9.00, 11.00 и в 12.00 — День защиты детей
Аллея Славы, городская площадь, ул. Советская
1 июня в 19.00 — Торжественное мероприятие, посвящённое 20-летию Диоканического центра
Городской дом культуры
С 1 по 29 июня — Футбольный календарь событий «Чемпионат мира 2018»
Центральная детская библиотека
2 июня — Концерт народного камерного хора «Кант», посвящённый 20-летию Диаконического центра
Зальцбургская кирха
2 и 3 июня — Муниципальный этап Летнего Фестиваля ГТО
Стадион, Физкультурно-оздоровительный комплекс
3 июня в 13.00 и в 15.00 — Чемпионат Калининградской области п футболу 1 круг
Стадион
С 4 по 8 июня в 18.30 — Открытое Первенство МО «Гусевский городской округ» по уличному волейболу среди женских команд
Стадион
5 июня — Зональный этап фестиваля художественного творчества среди пенсионеров «Таланты золотого возраста»
Городской дом культуры
6 июня в 13.00 — Поэтический флэшмоб «Читаем Пушкина»
Центральная библиотека
7 июня в 11.00 — Квест — игра «Наши сказки», для детских пришкольных лагерей
Городской дом культуры
9 июня в 16.00 — Молодежная акция ко Дню России
9 июня в 11.00 — Спартакиада МО «Гусевский городской округ» среди территориальных отделов по волейболу среди мужских команд
п. Калининское
12 июня — Праздничный концерт, посвящённый Дню России
14 июня в 14.00 — Турнир МО «Гусевский городской округ» по бочче среди инвалидов
Центр реабилитации
15 июня — Торжественное мероприятие, посвящённое Дню медицинского работника
Городской дом культуры
16 июня в 11.00 — Спартакиада МО «Гусевский городской округ» среди территориальных отделов по волейболу среди женских команд
п. Калининское
21 июня в 21.00 — Акция «Свеча памяти»
Аллея Славы, Братская могила на ул. Ю. Смирнова, памятник С. И. Гусева
22 июня в 4.00 — День памяти и скорби
Памятник С. И. Гусеву
22 июня в 13.00 — Акция «Мы помним!»
Центральная библиотека
23 июня — Выпускной
24 июня — День молодежи
Физкультурно-оздоровительный комплекс
26 июня в 18.30 — Муниципальный турнир по интеллектуальным играм Что? Где? Когда?
Городской дом культуры
С 26 по 29 июня в 18.30 — Открытое Первенство МО «Гусевский городской округ» по уличному волейболу среди мужских команд
Стадион
27 июня с 11.00 до 17.00 — Экспонирование выставки «Чудеса природы. Динозавры»
Гусевский историко-краеведческий музей
28 июня в 18.00 — Открытие персональной выставки Ольги Васиной
Гусевский историко-краеведческий музей
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в июне 2018 года
30 мая 2018, 13:06
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