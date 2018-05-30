Мероприятия на территории Гусевского городского округа в июне 2018 года

30 мая 2018, 13:06

Предлагаем вам ознакомится с планом мероприятий на территории Гусевского городского округа в июне 2018 года.



Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.



1 июня в 9.00, 11.00 и в 12.00 — День защиты детей

Аллея Славы, городская площадь, ул. Советская



1 июня в 19.00 — Торжественное мероприятие, посвящённое 20-летию Диоканического центра

Городской дом культуры



С 1 по 29 июня — Футбольный календарь событий «Чемпионат мира 2018»

Центральная детская библиотека



2 июня — Концерт народного камерного хора «Кант», посвящённый 20-летию Диаконического центра

Зальцбургская кирха



2 и 3 июня — Муниципальный этап Летнего Фестиваля ГТО

Стадион, Физкультурно-оздоровительный комплекс



3 июня в 13.00 и в 15.00 — Чемпионат Калининградской области п футболу 1 круг

Стадион



С 4 по 8 июня в 18.30 — Открытое Первенство МО «Гусевский городской округ» по уличному волейболу среди женских команд

Стадион



5 июня — Зональный этап фестиваля художественного творчества среди пенсионеров «Таланты золотого возраста»

Городской дом культуры



6 июня в 13.00 — Поэтический флэшмоб «Читаем Пушкина»

Центральная библиотека



7 июня в 11.00 — Квест — игра «Наши сказки», для детских пришкольных лагерей

Городской дом культуры



9 июня в 16.00 — Молодежная акция ко Дню России



9 июня в 11.00 — Спартакиада МО «Гусевский городской округ» среди территориальных отделов по волейболу среди мужских команд

п. Калининское



12 июня — Праздничный концерт, посвящённый Дню России



14 июня в 14.00 — Турнир МО «Гусевский городской округ» по бочче среди инвалидов

Центр реабилитации



15 июня — Торжественное мероприятие, посвящённое Дню медицинского работника

Городской дом культуры



16 июня в 11.00 — Спартакиада МО «Гусевский городской округ» среди территориальных отделов по волейболу среди женских команд

п. Калининское



21 июня в 21.00 — Акция «Свеча памяти»

Аллея Славы, Братская могила на ул. Ю. Смирнова, памятник С. И. Гусева



22 июня в 4.00 — День памяти и скорби

Памятник С. И. Гусеву



22 июня в 13.00 — Акция «Мы помним!»

Центральная библиотека



23 июня — Выпускной



24 июня — День молодежи

Физкультурно-оздоровительный комплекс



26 июня в 18.30 — Муниципальный турнир по интеллектуальным играм Что? Где? Когда?

Городской дом культуры



С 26 по 29 июня в 18.30 — Открытое Первенство МО «Гусевский городской округ» по уличному волейболу среди мужских команд

Стадион



27 июня с 11.00 до 17.00 — Экспонирование выставки «Чудеса природы. Динозавры»

Гусевский историко-краеведческий музей



28 июня в 18.00 — Открытие персональной выставки Ольги Васиной

Гусевский историко-краеведческий музей

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