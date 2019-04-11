/ / / Расписание ближайших выездов бригады «Золотого часа мобильных услуг» в территориальные отделы

Предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Принимаются только оригиналы документов

— Документ, подтверждающий правовые основания пользования жилым помещением (свидетельство государственной регистрации права, договор купли-продажи, договор найма или другой документ на право пользования жилым помещением), технический паспорт (обязателен при найме жилья);

— Паспорта всех совершеннолетних членов семьи, СНИЛС (страховое свидетельство государственного пенсионного страхования);

— Свидетельства о рождении всех несовершеннолетних членов семьи, гражданство РФ;

— Свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака;

— Свидетельство об установлении отцовства;

— Свидетельство о смерти;

— Справки о доходах всех членов семьи (справка о заработной плате, трудовой договор, справка о размере стипендии, договор на платное обучение, справка об алиментах) за 6 предыдущих месяцев от месяца обращения;

— Для граждан, стоящих на учете в ЦЗН, пенсионеров и граждан, поменявших место работы за необходимый период времени — трудовая книжка или её копия, заверенная печатью организации и подписью должностного лица (при отсутствии трудовой книжки — диплом об образовании), для военнослужащих — военный билет;

— Документы, подтверждающие льготы и компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг, пенсионные удостоверения;

— Лицевой счет заявителя (сберегательная книжка или реквизиты банковской карты);

— Квитанции об оплате коммунальных услуг за 1 предыдущий месяц от месяца обращения;

— Соглашение о погашении задолженностей по оплате жилья и коммунальных услуг, если есть долги;

— Другие сведения и документы для отдельных семей в связи со сложившимися обстоятельствами.