/ / / Расписание ближайших выездов бригады «Золотого часа мобильных услуг» в территориальные отделы

Мобильная бригада «Золотой час мобильных услуг» оказала плановую помощь жителям поселков, нуждающимся услугах социального обслуживания, услугах в сферах физической культуры, психологии, а также в услугах, получение которых организовано через многофункциональный центр города Гусева.
Плановая помощь оказывается на выезде посредством приема граждан, а также через индивидуальное (адресное) оказание услуг для маломобильных жителей.
Подать заявку на выездное обслуживание:
- по услугам, получение которых организовано через многофункциональный центр города Гусева, можно по телефону 840143-3-85-85;
- по вопросам работы мобильной бригады, оказанию иных услуг — по телефону 89622683414.
Ближайшие запланированные выезды бригад «Золотой час мобильных услуг» в территориальные отделы:
- посёлок Кубановка — 12 апреля, 16.00 в здании администрации Кубановского территориального отдела;
- посёлок Майское — 16 апреля в 15.00 в ДК;
- посёлок Красногорское — 23 апреля, 17.00 в ДК;
- посёлок Поддубы — 18 мая в 17.00 в Лермонтовском ДК.
Перечень услуг, предоставление которых будет осуществляться на выезде МФЦ города Гусева в апреле 2019 года
|Наименование услуги
|Перечень документов, необходимых для предоставления услуги
|Оформление информационной анкеты «Конверт жизни»
|— Документ, удостоверяющий личность;
-ИНН;
-СНИЛС;
-Медицинский полис
|Обмен, выдача дубликата СНИЛС
|Документ, удостоверяющий личность
|Государственная регистрация права и кадастровый учет
|— документ удостоверяющий личность;
-правоустанавливающие документы
|Компенсация жилищно-коммунальных услуг (отдельным категориям федеральных льготников).
|-Паспорт, СНИЛС (страховое свидетельство гос. пенсионного страхования)
-Справка МСЭ (об инвалидности)
— Лицевой счет (сберегательная книжка, реквизиты банковской карты)
-При наличии факта приобретения твердого топлива или баллонного газа — кассовый и товарный чек с обязательным указанием Ф.И.О. льготника
|Доставка пенсии
|— Документ, удостоверяющий личность;
-СНИЛС;
-Реквизиты счета
|Предоставление земельных участков в собственность за плату под существующими объектами недвижимости.
|— Паспорт гражданина РФ либо иной документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации в качестве удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации.
В случае, если заявитель является собственником объекта недвижимости совместно с другими гражданами или юридическими лицами, сособственники (созаявители) обращаются за получением муниципальной услуги совместно с заявителем. Каждый сособственник предоставляет:
— документ, удостоверяющий личность созаявителя;
— копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на здание, строение, сооружение, находящееся на приобретаемом земельном участке, если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП (справка из технической документации, содержащая техническое описание объекта) (при наличии созаявителей представляются каждым сособственником);
— копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок, если право на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП (дубликат договора на бессрочное пользование землей);
— копии документов, подтверждающих обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка на особых условиях (при наличии их у заявителя).
|Предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
|Принимаются только оригиналы документов
— Документ, подтверждающий правовые основания пользования жилым помещением (свидетельство государственной регистрации права, договор купли-продажи, договор найма или другой документ на право пользования жилым помещением), технический паспорт (обязателен при найме жилья);
— Паспорта всех совершеннолетних членов семьи, СНИЛС (страховое свидетельство государственного пенсионного страхования);
— Свидетельства о рождении всех несовершеннолетних членов семьи, гражданство РФ;
— Свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака;
— Свидетельство об установлении отцовства;
— Свидетельство о смерти;
— Справки о доходах всех членов семьи (справка о заработной плате, трудовой договор, справка о размере стипендии, договор на платное обучение, справка об алиментах) за 6 предыдущих месяцев от месяца обращения;
— Для граждан, стоящих на учете в ЦЗН, пенсионеров и граждан, поменявших место работы за необходимый период времени — трудовая книжка или её копия, заверенная печатью организации и подписью должностного лица (при отсутствии трудовой книжки — диплом об образовании), для военнослужащих — военный билет;
— Документы, подтверждающие льготы и компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг, пенсионные удостоверения;
— Лицевой счет заявителя (сберегательная книжка или реквизиты банковской карты);
— Квитанции об оплате коммунальных услуг за 1 предыдущий месяц от месяца обращения;
— Соглашение о погашении задолженностей по оплате жилья и коммунальных услуг, если есть долги;
— Другие сведения и документы для отдельных семей в связи со сложившимися обстоятельствами.