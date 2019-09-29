/ / / Список адресов, где в октябре проверят газовое оборудование

В городе Гусеве: ул. Московская 33, 65; ул. Достоевского 4; ул. Железнодорожная 34, 39, 42, 48, 49, 51, 57, 59; ул. Красноармейская 15 корп. 3; пр. Ленина 3, 13, 36, 60; ул. Загородная 4, 6, 8; ул. Правобережная 1, 8; ул. Школьная 7а, 8, 8а, 10, 19, 26, 28; ул. Пушкина 3, 6; ул. З. Космодемьянской 6; ул. Московская 66 стр. 2; ул. Балтийская 12, 12а, 12б, 14; ул. Первомайская 16, 22; ул. Тимирязева 7; ул. Суворова 8, 10, 12, 15, 19; ул. Свободы 12, 13, 15; ул. Серж. Утегенова 9, 11, 29а; ул. Чкалова 15; пер. Каменный 8, 12б; ул. Луговая 22, 23, 26; ул. Набережная 15; ул. Полевая 7; пер. Каштановый 5, 24; ул. Багратиона 52, 58; ул. Королёва 2, 3, 5, 7, 10; ул. Морская 12, 16, 18, 23, 24; ул. Матросова 1, 4, 4а, 11, 23а, 27; ул. Зелёная 1, 2, 3, 8, 12, 21, 25; ул. Дорожная 2а, 2б, 2в, 3, 3а, 3б, 4, 5, 12, 14, 20, 22, 28, 28а, 32;





В посёлке Фурманово: ул. Центральная 6, 9, 11, 13, 14, 17а, 35, 50; ул. Новая 16, 20; ул. Заречная 1, 5, 7; ул. Парковая 4; ул. Жукова 12; ул. Зелёная 5, 14, 15, 24; пер. Тихий 9, 17; ул. Правобережная 11;





В посёлке Северный: 9, 22а, 22б, 26, 29, 53;





В посёлке Брянское: ул. Садовая 7, 11, 16, 18, 19, 22а, 27, 32;





В посёлке Первомайское: ул. Строительная 9; ул. Центральная 1, 24, 32; ул. Полевая, 4.



ОАО «Калининградгазификация» Гусевский эксплуатационный участок извещает о проведении технического обслуживания сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества дома и внутриквартирного газового оборудования, принадлежащего собственнику (нанимателю) жилого помещения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования проводится не реже 1 раза в год (Постановление Правительства РФ от 09.09.2017 № 1091).Работы по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования, принадлежащего собственнику (нанимателю) жилого помещения, будут выполняться на платной основе с заключением договоров в соответствии с действующим прейскурантом на услуги газового хозяйства.В октябре 2019 года будет проводиться техническое обслуживание по следующим адресам: