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Калейдоскоп познавательных мероприятий прошел в детской библиотеке

28 ноябрь 2017, 15:40
Калейдоскоп познавательных мероприятий прошел в детской библиотеке
Хмурая погода – не повод впадать в уныние, - считают сотрудники детской библиотеки. И в доказательство предложили школьникам города целый калейдоскоп веселых, забавных и развивающих мероприятий.

Кто сказал «мяу»?

Игровую программу «Сказочные коты» представила ребятам-четвероклассникам Людмила Васильевна Экс. Команды соревновались за звание лучшего знатока сказочных и реальных усатых-полосатых: придумывали необычные клички для животных, рисовали прикольных кошек, разгадывали викторины и, конечно, вспоминали мяукающих героев литературных произведений.

Субботние посиделки

Ребят, посетивших читальный зал библиотеки в выходной день, Виктория Владимировна Маврина позвала в игру-путешествие «Аленушкины сказки» по творчеству Д. Мамина-Сибиряка. Она рассказала юным читателям интересные факты из биографии писателя, провела викторину и показала мультфильмы по сказкам «Серая шейка» и «Храбрый заяц» - тем самым, которые Мамин-Сибиряк написал для своей дочери.

Лечебница для книг

Мероприятие «Лечебница для книг» проводится в нашей библиотеке регулярно. На этот раз его посетили малыши – дошколята. Они узнали, как именно библиотекари «лечат» порванные и старенькие книжки, повторили правила обращения с библиотечными изданиями и сами попробовали «вылечить» библиотечные журналы. Надеемся, что из этих ребят вырастут самые аккуратные и ответственные читатели!
Теги: библиотека
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