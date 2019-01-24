В библиотеках округа вспоминали творчество Аркадия Петровича Гайдара

24 января 2019, 15:41

В январе исполнилось 115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара (1904-1941), человека, прожившего короткую, но яркую жизнь, любимого писателя советской детворы, летописца непростого этапа российской истории.



Знают ли наши современники о писателе Аркадии Гайдаре, его творчестве? Читают ли его книги? К сожалению, мало. Возможно, потому, что в школьных программах свели к минимуму изучение творчества. Возможно, потому, что и родители дома не читают детям его книги. Но проблемы, поднимаемые писателем: великодушие и эгоизм, верность и предательство, мужество и трусость — в наши дни по-прежнему актуальны и по-прежнему волнуют современную молодежь. И кто же сможет донести до детей и подростков идеи гайдаровских книг лучше, чем библиотечные работники.



«Любимых детских книг творец. И верный друг ребят» — под таким девизом прошёл День писателя в Центральной детской библиотеке, посвящённый А. П. Гайдару. Ребята разгадывали кроссворды, а выставка книг помогла им найти ответы на вопросы необычной викторины.



В Фурмановской библиотеке прошел литературный час, посвящённый 115- летию со дня рождения Аркадия Гайдара. На мероприятии ребята познакомились с биографией и творчеством писателя, а также приняли участие в игре «Поле чудес» по произведениям автора.



В Красногорской библиотеке дети познакомились с выставкой книг А. П. Гайдара «Тайна старого чемодана».



В Лермонтовской библиотеке всеми любимые книги писателя расположились на книжной выставке. Беседу о том, что именно Гайдар знал, какие струны в душе надо затронуть, чтобы мобилизовать ребенка на благородные дела, провела для детей заведующая библиотекой Лукша М.А.

173 просмотра