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Новости / Образование

В городской библиотеке для школьников проводят обзор книжной выставки «Живая классика»

6 декабрь 2017, 17:27
В городской библиотеке для школьников проводят обзор книжной выставки «Живая классика»
Обзор книжной выставки «Живая классика» в библиотеке» проводит для школьников библиотекарь Центральной детской библиотеки Нина Михайловна Парфенова. Она рассказывает ребятам о международном конкурсе юных чтецов «Живая классика» и литературных произведениях, рекомендованных к прочтению на конкурсе.

За последние пять лет в «Живой классике» приняло участие более 10 миллионов детей из 84 стран и 85 регионов РФ. Конкурс проводится в 5 этапов: школьный, городской и региональный туры, финал в международном детском центре «Артек» и суперфинал на Красной площади в Москве.

В разные годы в жюри «Живой классики» входили: режиссеры Егор Кончаловский, Борис Грачевский и Сергей Голомазов, актеры Олег Табаков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Сергей Гармаш, Елена Захарова, Игорь Петренко, Михаил Полицеймако и Борис Смолкин, писатели Людмила Петрушевская, Григорий Остер, Виктор Ерофеев и Марина Дружинина, телеведущие Светлана Сорокина, Алла Михеева и многие другие.

Городской этап конкурса по традиции пройдет в Центральной детской библиотеке г. Гусева.
Теги: библиотека выставка
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