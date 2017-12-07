В Гусевском городском округе 76 учеников выпускных классов написали итоговое сочинение
7 декабрь 2017, 12:48
Вчера во всех школах Гусевского городского округа 76 учеников выпускных классов написали итоговое сочинение, успешная сдача которого является допуском к единому государственному экзамену. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.Теги: школа выпускники
Для получения «зачета» ученикам необходимо было написать сочинение-рассуждение, объемом не менее 250 слов по одной из предложенных тем: «Ценности, которым можно быть верным всю жизнь», «Согласны ли Вы с утверждением, что равнодушие обедняет жизнь человека?», «Чем можно пожертвовать ради достижения большой цели?», «Что помогает человеку преодолеть страх?», «Какого человека можно назвать сложившейся личностью?».
При оценке работ будет учитываться соответствие выбранной теме, аргументация, логика рассуждений, а также качество письменной речи и грамотность.
До 20 декабря 2017 года будут оглашены результаты написания итогового сочинения, с которыми ученики и их родители смогут ознакомиться под личную роспись.
Для получения «зачета» ученикам необходимо было написать сочинение-рассуждение, объемом не менее 250 слов по одной из предложенных тем: «Ценности, которым можно быть верным всю жизнь», «Согласны ли Вы с утверждением, что равнодушие обедняет жизнь человека?», «Чем можно пожертвовать ради достижения большой цели?», «Что помогает человеку преодолеть страх?», «Какого человека можно назвать сложившейся личностью?».
При оценке работ будет учитываться соответствие выбранной теме, аргументация, логика рассуждений, а также качество письменной речи и грамотность.
До 20 декабря 2017 года будут оглашены результаты написания итогового сочинения, с которыми ученики и их родители смогут ознакомиться под личную роспись.
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