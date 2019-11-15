Гусевские одиннадцатиклассники написали пробное итоговое сочинение 15 ноября 2019, 10:47

13 ноября 2019 года для выпускников 11-х классов прошло муниципальное пробное итоговое сочинение, в котором приняли участие 100 учащихся из 107 выпускников школ города Гусева.



Мероприятие проводится ежегодно с целью выявления типичных нарушений при заполнении работ, а также для совершенствования работы по подготовке к успешному написанию итогового сочинения. По результатам апробации готовится аналитический отчет, проводится дополнительная работа с выпускниками, проходят внеочередные родительские собрания.



Итоговое сочинение, как допуск к ЕГЭ-2020, в этом году 11-классники напишут 4 декабря. Учащиеся получают «зачет» или «незачет» по результатам проверки сочинений муниципальной комиссией из состава учителей русского языка и литературы городского округа. У выпускников, получивших «незачет» или отсутствовавших по уважительным причинам на сочинении, будет возможность улучшить свои результаты 6 февраля 2020 года и 8 мая 2020 года.