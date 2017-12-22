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Новости сельских библиотек в Гусевском городском округе

22 декабрь 2017, 15:44
Новости сельских библиотек в Гусевском городском округе
Самым ярким атрибутом Новогоднего праздника является елка. В Покровской библиотеке в канун Нового года украсили свою елочку, под ней уютно расположился снеговик, подаренный читателями.

В этот день прошли различные мероприятия, библиотекари постарались создать уютную, сказочную атмосферу, подготовили множество подарков и сюрпризов. Дети принимали участие в конкурсе актерского мастерства «Изобрази собачку» и спортивном конкурсе «Снеговички», активно участвовали в викторинах «Собака - литературный герой» и «Занимательные собачки», отгадывали новогодние загадки.

В зале для детей была оформлена ретро-выставка новогодних игрушек «Хрупкое чудо», которыми украшали елку еще их бабушки и дедушки. В конце мероприятия участники из рассыпанных букв сложили поздравление «С Годом Новым!» и получили в подарок призы и сладости.



Очередное заседание клуба «Собеседник» по теме «Снежная летопись новогодних традиций» прошло в Кубановской библиотеке. Библиотекарь Ольга Борисовна Валенчус составила для участников мероприятия шуточный гороскоп, и провела новогоднее тестирование. Гости библиотеки участвовали в конкурсах и веселых играх, пели песни, обсуждали новогодние блюда и праздничные наряды. Участники клуба остались довольны такой теплой встречей.

Теги: библиотека
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