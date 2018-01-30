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Сотрудница городской библиотеки рассказала ребятам центра «Росток» о мультипликации

30 январь 2018, 13:12
Сотрудница городской библиотеки рассказала ребятам центра «Росток» о мультипликации
Все дети любят мультфильмы! Вот почему ребятам, воспитывающимся в центре «Росток», пришлось по душе мероприятие, организованное библиотекарем Людмилой Васильевной Экс, давно сотрудничающей с центром.

Ребята попробовали нарисовать «мультики в блокноте», посмотрели презентацию об истории мультипликации, узнали, что мультфильмы бывают: рисованные,3D мультфильмы, пластилиновые мультики.

Хороший мультфильм научит ребенка дружить и сочувствовать, помогать товарищам и защищать слабого, быть щедрым и великодушным. Такое мероприятие способствует развитию детской фантазии и творчеству.
Теги: библиотека Росток
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