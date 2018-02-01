/ / / На экскурсии в отделе полиции Гусевского района побывал «Студенческий десант»

1 февраль 2018, 16:30

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области

В межмуниципальном отделе МВД России «Гусевский» состоялась акция «Студенческий десант». В рамках мероприятия учащиеся агропромышленного колледжа получили возможность поближе познакомиться с работой полицейских.Гостей встретили инспекторы по работе с личным составом и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, которые рассказали о сложной, но очень интересной службе в правоохранительных органах.Особый интерес у студентов вызвал экспертно-криминалистический отдел, где они узнали об особенностях производства отдельных экспертиз, работе единой базы «Папилон» и многом другом, что является неотъемлемой частью в работе современной полиции.В межмуниципальном отделе МВД России «Гусевский» уверены, что посещение подразделения поможет кому-то из студентов определиться с выбором будущей профессии.