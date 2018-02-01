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На экскурсии в отделе полиции Гусевского района побывал «Студенческий десант»

1 февраль 2018, 16:30
На экскурсии в отделе полиции Гусевского района побывал «Студенческий десант»
В межмуниципальном отделе МВД России «Гусевский» состоялась акция «Студенческий десант». В рамках мероприятия учащиеся агропромышленного колледжа получили возможность поближе познакомиться с работой полицейских.

Гостей встретили инспекторы по работе с личным составом и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, которые рассказали о сложной, но очень интересной службе в правоохранительных органах.

Особый интерес у студентов вызвал экспертно-криминалистический отдел, где они узнали об особенностях производства отдельных экспертиз, работе единой базы «Папилон» и многом другом, что является неотъемлемой частью в работе современной полиции.

В межмуниципальном отделе МВД России «Гусевский» уверены, что посещение подразделения поможет кому-то из студентов определиться с выбором будущей профессии.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области
Теги: полиция студенты агропромышленный колледж
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ВасИлий
# 1ВасИлий
Простите, но тетенька-шар с первого фото(вторая по счету которая) -студентка или полицейский???
Вчера, 21:55   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 2Гость Гость
Полицейский
Вчера, 22:14   ЦитироватьОтветить0

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