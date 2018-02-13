/ / / В Гусеве стартовал муниципальный этап конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года»

13 февраль 2018, 16:02

«Интернет-портфолио»;



Эссе «Я — учитель», эссе «Я –воспитатель»;



«Урок», «Педагогическое мероприятие с детьми».



7 февраля 2018 года стартовали муниципальные заочные этапы конкурсов профессионального мастерства «Учитель года» и «Воспитатель года».В этом году в конкурсе «Учитель года» примут участие учитель немецкого языка МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева» Горбатенко Екатерина Сергеевна, учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 3» Голышева Екатерина Павловна и учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 5» Баринова Юлия Александровна.Участники конкурса «Воспитатель года» — Качкан Елена Владимировна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 5», Игнатович Светлана Анатольевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 6», Седавных Галина Евгеньевна, педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребёнка», Фрумина Светлана Владимировна, педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 14» и Павлова Ольга Александровна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 26.Конкурсантам предстоит пройти 3 испытания:С помощью «Интернет — портфолио», которое будет размещаться на личной странице, сайте, блоге сайта образовательной организации, можно познакомиться с участниками конкурса и публикуемыми им материалами.В эссе «Я — учитель» и «Я — воспитатель» конкурсанты раскроют мотивы выбора педагогической профессии, свое понимание миссии педагога в современном мире. Откроют свой профессиональный потенциал при проведении урока в классе, в группе дошкольного образовательного учреждения.Члены жюри желают конкурсантам веры в себя, реализации своих идей, творческих открытий, легкости и радости общения, стремиться к победе и не бояться поражений!