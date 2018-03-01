Подведены итоги муниципальных конкурсов «Учитель года-2018» и «Воспитатель года-2018»

1 марта 2018, 18:34



Баринова Юлия Александровна и Седавных Галина Евгеньевна соответственно.

21 февраля 2018 года подведены итоги муниципальных заочных конкурсов профессионального мастерства «Учитель года — 2018» и «Воспитатель года — 2018».



Мероприятие по подведению итогов состоялось в конференц-зале МАОУ «СОШ № 3», куда были приглашены участники конкурсов, члены жюри конкурсов и представители администрации всех образовательных организаций МО «Гусевский городской округ».



Всем участникам конкурсов были вручены дипломы участника, сертификаты на денежное поощрение и цветы.



От лица жюри конкурсов выступила Соболева Валентина Кирилловна, заслуженный учитель Российской Федерации, ветеран педагогического труда, почетный гражданин города Гусева.



Победителем конкурса «Учитель года — 2018» стала учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 5» Баринова Юлия Александровна, победителем конкурса «Воспитатель года — 2018» стала педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребенка» Седавных Галина Евгеньевна, которых поздравила и. о начальника Управления образования Бутрим Т.Н. и вручила дипломы Победителя, сертификаты на денежное поощрение, цветы и сувениры.



Пожелаем им успехов и достойно представить наш муниципалитет на региональном уровне!

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