/ / / Два образовательных учреждения района отмечены экологическим символом «Зелёный флаг»

15 февраль 2018, 12:04

МБОУ СОШ «Школа будущего» Гурьевского городского округа

МАОУ лицей №17 г. Калининграда

МАОУ СОШ №50 г. Калининграда

МБОУ «Добринская ООШ им. Спиридонова Н.С.» Гурьевского городского округа

МБОУ «Храбровская СОШ» Гурьевского городского округа

МАОУ гимназия №1 г. Калининграда

МАОУ СОШ №6 с УИОП г. Калининграда

МАДОУ «Детский сад №23 «Орленок» Гурьевского городского округа

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»

МБОУ «СШ г. Правдинска»

ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ

МБОУ СОШ №10 г. Калининграда

МБОУ гимназия №7 г. Балтийска

МАОУ «Лицей №7 г. Черняховска»

МБОУ «СОШ №1» г. Гурьевска

МАОУ лицей №18 г. Калининграда

МАОУ СОШ №33 г. Калининграда

МОУ «Калининская СОШ» Гусевского городского округа

МАОУ «Привольненская СОШ» Черняховского городского округа

МАДОУ ЦРР д/с №127 г. Калининграда

МБОУ «СШ п. Борское» Гвардейского городского округа

МБОУ «Петровская СОШ им П.А. Захарова» Гурьевского городского округа

МБОУ «СШ №2 г. Гвардейска»

МАДОУ ЦРР д/с №2 г. Советска

МБОУ СОШ г. Мамоново

МБОУ СОШ г. Пионерского

МАОУ начальная школа – детский сад №72 г. Калининграда

МБОУ «Низовская СОШ» Гурьевского городского округа

МОУ «СОШ №5» г. Гусева



14 февраля 2018 года в Правительстве Калининградской области состоялась церемония награждения образовательных организаций международной наградой «Зелёный флаг» за заслуги в области экологического образования и воспитания в 2017 году. Об этом сообщается на сайте Калининградского областного детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма.В этом году престижным экологическим символом отмечены проекты двух образовательных учреждений Гусевского района. Калининская школа получила награду уже в четвертый раз. Гусевской школе № 5 столь престижный статус присвоен впервые.Заслуженные награды вручали: министр образования Калининградской области Трусенёва Светлана Сергеевна, министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Ступин Олег Андреевич и эксперт международной программы «Эко-школы/Зелёный флаг» по России Зимарева Наталья Альфредовна. На церемонию награждения были приглашены руководители образовательных организаций, координаторы программы в образовательных организациях, учащиеся и воспитанники ДОУ — активные участники программы.В настоящее время в программе участвуют более 300 образовательных организаций России.Калининградская область включилась в программу Эко-школы/Зеленый флаг в 2003-2004 учебном году. Пропаганду и проведение программы успешно курирует государственное автономное учреждение Калининградской области дополнительного образования «Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма». Если в 2004 году Зеленый флаг получили только 2 образовательных учреждения: детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма и МОУ «Исаковская СОШ», то по итогам 2017 года этим престижным символом награждаются 29 образовательных организаций.В 2017 году в международной программе «Эко-школы/Зеленый флаг» приняли участие более 500 педагогов и воспитателей детских садов, 20 тысяч детей. Приоритетными темами были: «Энергосбережение», «Обращение с отходами», «Водные ресурсы», «Биоразнообразие и его сохранение», «Здоровый образ жизни», «Изменение климата», «Активная гражданская позиция». В рамках программы проводилась активная исследовательская, практическая и природоохранная деятельность.В школах и детских садах проведены такие акции, как: «Всемирные Дни наблюдений птиц», «Международный День энергосбережения», «Вода России», «Марш парков»; природоохранные кампании: «Нашим водоемам — чистые берега!», «Дни действий в защиту климата», «Эстафета добрых дел», «За раздельный сбор отходов!» и др.Развивалось сотрудничество по экологическому образованию, как между учреждениями области, так и в рамках международных проектов: «Баренц-Балтийская Программа „Природа и человек“; „Меньше мусора“; „От речного наблюдения к речному управлению“, „От школьного энергосбережения к сохранению климата“, „Балтийское море, свободное от пластика“.В 2017 году обладателями Зелёного флага стали следующие образовательные организации: