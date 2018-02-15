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Два образовательных учреждения района отмечены экологическим символом «Зелёный флаг»

15 февраль 2018, 12:04
Два образовательных учреждения района отмечены экологическим символом «Зелёный флаг»
14 февраля 2018 года в Правительстве Калининградской области состоялась церемония награждения образовательных организаций международной наградой «Зелёный флаг» за заслуги в области экологического образования и воспитания в 2017 году. Об этом сообщается на сайте Калининградского областного детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма.

В этом году престижным экологическим символом отмечены проекты двух образовательных учреждений Гусевского района. Калининская школа получила награду уже в четвертый раз. Гусевской школе № 5 столь престижный статус присвоен впервые.

Заслуженные награды вручали: министр образования Калининградской области Трусенёва Светлана Сергеевна, министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Ступин Олег Андреевич и эксперт международной программы «Эко-школы/Зелёный флаг» по России Зимарева Наталья Альфредовна. На церемонию награждения были приглашены руководители образовательных организаций, координаторы программы в образовательных организациях, учащиеся и воспитанники ДОУ — активные участники программы.

В настоящее время в программе участвуют более 300 образовательных организаций России.

Калининградская область включилась в программу Эко-школы/Зеленый флаг в 2003-2004 учебном году. Пропаганду и проведение программы успешно курирует государственное автономное учреждение Калининградской области дополнительного образования «Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма». Если в 2004 году Зеленый флаг получили только 2 образовательных учреждения: детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма и МОУ «Исаковская СОШ», то по итогам 2017 года этим престижным символом награждаются 29 образовательных организаций.

В 2017 году в международной программе «Эко-школы/Зеленый флаг» приняли участие более 500 педагогов и воспитателей детских садов, 20 тысяч детей. Приоритетными темами были: «Энергосбережение», «Обращение с отходами», «Водные ресурсы», «Биоразнообразие и его сохранение», «Здоровый образ жизни», «Изменение климата», «Активная гражданская позиция». В рамках программы проводилась активная исследовательская, практическая и природоохранная деятельность.

В школах и детских садах проведены такие акции, как: «Всемирные Дни наблюдений птиц», «Международный День энергосбережения», «Вода России», «Марш парков»; природоохранные кампании: «Нашим водоемам — чистые берега!», «Дни действий в защиту климата», «Эстафета добрых дел», «За раздельный сбор отходов!» и др.

Развивалось сотрудничество по экологическому образованию, как между учреждениями области, так и в рамках международных проектов: «Баренц-Балтийская Программа „Природа и человек“; „Меньше мусора“; „От речного наблюдения к речному управлению“, „От школьного энергосбережения к сохранению климата“, „Балтийское море, свободное от пластика“.

В 2017 году обладателями Зелёного флага стали следующие образовательные организации:

  1. МБОУ СОШ «Школа будущего» Гурьевского городского округа
  2. МАОУ лицей №17 г. Калининграда
  3. МАОУ СОШ №50 г. Калининграда
  4. МБОУ «Добринская ООШ им. Спиридонова Н.С.» Гурьевского городского округа
  5. МБОУ «Храбровская СОШ» Гурьевского городского округа
  6. МАОУ гимназия №1 г. Калининграда
  7. МАОУ СОШ №6 с УИОП г. Калининграда
  8. МАДОУ «Детский сад №23 «Орленок» Гурьевского городского округа
  9. МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»
  10. МБОУ «СШ г. Правдинска»
  11. ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ
  12. МБОУ СОШ №10 г. Калининграда
  13. МБОУ гимназия №7 г. Балтийска
  14. МАОУ «Лицей №7 г. Черняховска»
  15. МБОУ «СОШ №1» г. Гурьевска
  16. МАОУ лицей №18 г. Калининграда
  17. МАОУ СОШ №33 г. Калининграда
  18. МОУ «Калининская СОШ» Гусевского городского округа
  19. МАОУ «Привольненская СОШ» Черняховского городского округа
  20. МАДОУ ЦРР д/с №127 г. Калининграда
  21. МБОУ «СШ п. Борское» Гвардейского городского округа
  22. МБОУ «Петровская СОШ им П.А. Захарова» Гурьевского городского округа
  23. МБОУ «СШ №2 г. Гвардейска»
  24. МАДОУ ЦРР д/с №2 г. Советска
  25. МБОУ СОШ г. Мамоново
  26. МБОУ СОШ г. Пионерского
  27. МАОУ начальная школа – детский сад №72 г. Калининграда
  28. МБОУ «Низовская СОШ» Гурьевского городского округа
  29. МОУ «СОШ №5» г. Гусева
школа
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Гость Коля
# 1Гость Коля
Поздравляем ! только про Школу №5 г.Гусева написали, а Калининскую МОУ СОШ Гусевского района даже не упомянули в тексте. Только Калининская МОУ СОШ Гусевского района получила несколько "Зелёных флагов" в разные года.
Сегодня, 09:06   ЦитироватьОтветить3
Admin
# 2Admin
Цитата: Гость Коля
Поздравляем ! только про Школу №5 г.Гусева написали, а Калининскую МОУ СОШ Гусевского района даже не упомянули в тексте. Только Калининская МОУ СОШ Гусевского района получила несколько "Зелёных флагов" в разные года.

Исправил новость
Сегодня, 13:24   ЦитироватьОтветить1

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