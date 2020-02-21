Калининская школа в шестой раз получила «Зеленый флаг»

В начале февраля в Областной Думе Калининградской области состоялось вручение престижной международной награды в сфере экологического образования «Зеленый флаг». В этом году обладателями «Зеленого флага» стали более 30 образовательных учреждений нашего региона.
Приятно отметить, что уже в шестой раз «Зеленый флаг» получила МОУ «Калининская СОШ». Юные экологи Калининской школы под руководством учителя географии Надежды Крапивиной уже несколько лет ведут активную работу по восстановлению и сохранению экосистемы своего поселка. Ребята сами инициируют акции по очистке водоемов, находящихся на территории Калининского теротдела, разрабатывают и воплощают проекты по энергосбережению, заботятся о сохранении редких видов флоры и фауны. Работа экологической направленности ведется в Калининской школе весьма активно и поэтому справедливо, что в этом году это образовательное учреждение вновь получило заветный «Зеленый флаг» как «сертификат качества» экологического образования.
Награду за активную работу в области экологического воспитания и формирование эко-культуры представителям Калининской школы вручили: министр образования Калининградской области Светлана Трусенева, председатель регионального парламента Марина Оргеева, а также координатор Международной программы «Экошколы/Зеленый флаг» Российской Федерации Ольга Мадисон.
Поздравляем наших экологов из поселка Калининское с высокими достижениями!
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