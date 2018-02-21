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Родители выпускников приняли участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

21 февраль 2018, 18:02
Родители выпускников приняли участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
Родители учащихся выпускных классов МО «Гусевский городской округ» приняли участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

20 февраля родители учащихся выпускных классов МО «Гусевский городской округ» приняли участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

Участникам акции было объяснено, что в 2018 году практически все ППЭ (пункт проведения экзамена) должны перейти на технологию печати экзаменационных материалов для участников ЕГЭ в аудиториях. При этом в ППЭ будут печататься не только контрольные измерительные материалы (КИМ), а полный комплект материалов для участников ЕГЭ, включая бланки. Это позволит еще больше повысить информационную безопасность ЕГЭ, сократить возможность влияния человеческого фактора, сэкономит средства на доставку экзаменационных материалов на места, снизит нагрузку на организаторов экзаменов.

Родители были приглашены в штаб ППЭ, где они увидели, как проходит онлайн-видеонаблюдение, узнали о сохранении охвата экзаменационных пунктов онлайн-видеонаблюдением и общественным наблюдением за процедурами ЕГЭ в 2018 году.

В рамках акции участники прошли через все процедуры экзамена, зарегистрировались, заполнили бланки, увидели, как осуществляется контроль на экзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, написали экзаменационную работу.

После проведения акции состоялся круглый стол. Родители поделились своими впечатлениями, организацией работы ППЭ. Результаты экзамена будут доведены по электронной почте участникам акции.
ЕГЭ
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