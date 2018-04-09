Неделя молодежной книги прошла в Гусевской Центральной библиотеке

9 апреля 2018, 12:49

Неделя молодежной книги прошла в Гусевской Центральной библиотеке. Это комплекс мероприятий, целью которых является популяризация чтения в молодежной среде.



Неделю книги для молодежи в библиотеке открыла книжная выставка «Открой книги молодых». Выставка вызвала у молодежи большой интерес. Все представленные на выставке книги, были разного жанра: историческая литература, произведения известных классиков, а также художественная и современная литература.



Большой популярностью среди молодежи пользовался тест-опрос «Прочитал-понравилось-советую другим» и акция «Книга, ищет читателя». В течение Недели для молодежи прошли литературные часы, посвященные творчеству Б.Пастернака, В.Тушновой, У. Шекспира, К.Симонова, А.Чехова и теме природы в произведениях классиков.

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