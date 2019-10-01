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Информационный сайт города Гусева

День пожилого человека в городской библиотеке выдался очень насыщенным

1 октября 2019, 20:06
День пожилого человека в городской библиотеке выдался очень насыщенным
Доброй традицией стало отмечать в Центральной библиотеке День пожилого человека. 1 октября прошла читательская акция «Жизни золотой листопад». В рамках акции для наших читателей мудрого возраста это не только праздник, но еще и возможность пообщаться друг с другом.

В этот день в библиотеке прошел час общения и знакомство с новинками литературы. На абонементе работала книжная выставка «В гармонии с возрастом», на которой была представлена литература, посвященная здоровью и долголетию людей пожилого возраста. В читальном зале собрались любители поэзии и чтения стихов собственного сочинения и известных авторов. Большой популярностью среди читателей пользовался буккроссинг «Возьми книгу с собой».

В этот день в библиотеке работал музыкальный ретро-киоск «Забытые мелодии юности моей…». Читателям было предложено послушать песни их молодости и окунуться в атмосферу того времени, когда звучали любимые песни и мелодии прошлых лет. Все с удовольствием фотографировались в фотозоне «Уютная осень».

В этот день пожилые люди услышали от библиотекарей искренние пожелания доброго здоровья, хорошего настроения и активного долголетия.

Гусевское библиотечное объединение
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