/ / / День пожилого человека в городской библиотеке выдался очень насыщенным

Гусевское библиотечное объединение

Доброй традицией стало отмечать в Центральной библиотеке День пожилого человека. 1 октября прошла читательская акция «Жизни золотой листопад». В рамках акции для наших читателей мудрого возраста это не только праздник, но еще и возможность пообщаться друг с другом.В этот день в библиотеке прошел час общения и знакомство с новинками литературы. На абонементе работала книжная выставка «В гармонии с возрастом», на которой была представлена литература, посвященная здоровью и долголетию людей пожилого возраста. В читальном зале собрались любители поэзии и чтения стихов собственного сочинения и известных авторов. Большой популярностью среди читателей пользовался буккроссинг «Возьми книгу с собой».В этот день в библиотеке работал музыкальный ретро-киоск «Забытые мелодии юности моей…». Читателям было предложено послушать песни их молодости и окунуться в атмосферу того времени, когда звучали любимые песни и мелодии прошлых лет. Все с удовольствием фотографировались в фотозоне «Уютная осень».В этот день пожилые люди услышали от библиотекарей искренние пожелания доброго здоровья, хорошего настроения и активного долголетия.