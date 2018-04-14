13 апреля 2018 года школу № 3 посетили гости из Германии. Об этом рассказала Волошина Александра в группе школы в ВКонтакте.
Делегация состояла из 22 человек и включала в себя как учеников, так и преподавателей Луизенлундской школы-пансиона. Несмотря на языковой барьер, активисты гусевской школы нашли общий язык с гостями.
После краткой экскурсии по школе (учебные кабинеты, спортзал, изостудия, бассейн), ребята отправились в город, чтобы уже там ознакомится с гусевскими достопримечательностями, интересными местами и пообщаться поближе. Маршрут был заранее составлен учениками совместно с учителями.
Во время прогулки велась оживленная беседа, делалось много фотографий. В ФОКе была сделана небольшая остановка: ребята зашли в кафе, перекусили, отдохнули от длительной прогулки, затем снова отправились в школу. Уже там общими усилиями были сделаны два плаката с фотографиями, которые были сделаны в городе. Один плакат, сделанный немецкой группой, был подарен нашей школе. Другой плакат, сделанный гусевцами, подарили Луизенлундской школе.
В заключение всего мероприятия был проведен совместный обед, где гости смогли попробовать русские блюда. В конце все оказались немного уставшими, но счастливыми.
Стоит отметить, что это не последняя встреча на этой неделе с нашими гостями.
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