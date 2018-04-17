17 апреля 2018, 17:04

Строганова Е.А.

Гусевский политех посетили гости из Германии школы Луизелунда. Знакомство с учебным заведением началось с тренинга на командообразование. Ребята разделились группы и отправились по секциям профессий, которых было всего четыре:— В секции «Шеф повар» студенты Гусевского политеха и команда из Луизелунда готовили совместный обед.— В швейной мастерской новоявленные портные шили мягкие игрушки.— В мебельной мастерской по представленным шаблонам на лобзиковом станке выпиливали фигуры из фанеры.— На станции «Строитель» под руководством педагога и студентов 3 курса учились делать барельеф.На совместно приготовленном обеде сотрудники политеха и представители школы Луизенлунд подвели итоги, обменялись подарками и получили приглашение на вечерний барбекю.На следующий день организованной группой все отправились приводить в порядок захоронения Первой мировой войны.