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Гусевский политех посетили гости из Германии школы Луизелунда

17 апреля 2018, 17:04
Гусевский политех посетили гости из Германии школы Луизелунда
Гусевский политех посетили гости из Германии школы Луизелунда. Знакомство с учебным заведением началось с тренинга на командообразование. Ребята разделились группы и отправились по секциям профессий, которых было всего четыре:

— В секции «Шеф повар» студенты Гусевского политеха и команда из Луизелунда готовили совместный обед.
— В швейной мастерской новоявленные портные шили мягкие игрушки.
— В мебельной мастерской по представленным шаблонам на лобзиковом станке выпиливали фигуры из фанеры.
— На станции «Строитель» под руководством педагога и студентов 3 курса учились делать барельеф.

На совместно приготовленном обеде сотрудники политеха и представители школы Луизенлунд подвели итоги, обменялись подарками и получили приглашение на вечерний барбекю.

На следующий день организованной группой все отправились приводить в порядок захоронения Первой мировой войны.

Строганова Е.А.
политех Германия
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