/ / / Гусевский политех посетили гости из Германии школы Луизелунда

— В секции «Шеф повар» студенты Гусевского политеха и команда из Луизелунда готовили совместный обед.
— В швейной мастерской новоявленные портные шили мягкие игрушки.
— В мебельной мастерской по представленным шаблонам на лобзиковом станке выпиливали фигуры из фанеры.
— На станции «Строитель» под руководством педагога и студентов 3 курса учились делать барельеф.
На совместно приготовленном обеде сотрудники политеха и представители школы Луизенлунд подвели итоги, обменялись подарками и получили приглашение на вечерний барбекю.
На следующий день организованной группой все отправились приводить в порядок захоронения Первой мировой войны.
Строганова Е.А.