Студенты Политеха приняли участие в проекте «Мы-Россияне» 11 ноября 2019, 19:07

29 октября 2019 года творческая команда Политеха, в сопровождении преподавателей техникума, отправились в поездку в город Москва по программе «Мы — россияне».



Уже в поезде стало понятно — поездка станет не только весёлой и дружной, но и интересной, и познавательной для всех участников! В каждом купе обсуждались объекты, предстоящие посетить за короткие два с половиной дня!



Прибыв на станцию Белорусского вокзала и встретившись с гидами, группа на автобусе отправились на обзорную экскурсию по городу «Москва многоликая». Интересный рассказ гида, оставил массу приятных впечатлений. После двухчасовой экскурсии ребят ждал обед в трапезной Храма Христа Спасителя. Во второй половине дня студенты отправились на прогулку по территории Кремля, Красной площади, главной достопримечательности столицы. Экскурсовод рассказала историю о Царь-Пушке, Царь-Колоколе, и об Успенском соборе, в котором так же посчастливилось побывать. Уже к вечеру автобус доставил ребят к месту проживания, в гостиницу «Космос», находящуюся недалеко от ВДНХ. Немного отдохнув, перекусив, политеховцев ждала тематическая дискотека под названием «Марафон знакомств».



Второй день — посещение ВДНХ, экскурсия на выставку «Россия — моя история», мастер класс в павильоне «Космос». Ребята своими руками изготавливали спутник. Далее вкусный обед, лекция о первом в истории полете человека в космос, ну и конечно же, прогулка по павильону. Огромные ракеты, костюмы космонавтов, всё это удалось увидеть.



В автобусе, Юрий Юрьевич и Полина, так звали гидов нашей группы, провели небольшую викторину на тему «Москва — столица России». Участники активно отвечали на вопросы, получая за них шоколадки с изображением достопримечательностей города. Закончился второй день пребывания в Москве посещением цирка на проспекте Вернадского «Эпицентр мира», под руководством братьев Запашных. Счастливые лица взрослых ребят, и сопровождающих невозможно было не заметить. Кто-то из них в первый раз побывали в цирке, да ещё в каком, в памяти осталось на всю жизнь. Два с половиной часа пролетело незаметно, акробаты, жонглёры, клоуны, дрессировщики тигров и морских котиков, все отработали на сто процентов. Аплодисменты не смолкали около получаса.



Третий день — освобождение номеров, встреча с гидами и экскурсия в самый большой в мире музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. После обеда в кафе «Му-Му», ребята отправились в новую Третьяковскую галерею, Искусство XX века. В завершении третьего дня, группа получили памятные сувениры и фотографии на память о поездке в Москву.



Так пролетели два с половиной дня. И вот шумная компания ребят вернулись домой. Смешанные чувства: с одной стороны — хочется домой, с другой — так мало увидено!



Команда Гусевского Политеха благодарит за увлекательное путешествие директора ГБУ КО «Центр молодежи» Манукяна С. В., руководителя проекта «Мы-Россияне» Никитину Анну Юрьевну, гидов Юрия Юрьевича и Полину, администрацию МО Гусевский городской округ за предоставленный автобус.