/ / / Путешествие в будущее: гусевские школьники увидели, как создаются высокие технологии в «Технополисе GS»

Увидеть, как собирают цифровую телеприставку и самые современные светодиодные светильники, расспросить технического директора о сложном процессе разработки инноваций, подержать в руках настоящий микрочип, прогуляться по музею Первой мировой войны под открытым небом и заглянуть в гости к специалистам. Школьники города Гусева совершили путешествие в инновационный кластер «Технополис GS». Приключение прошло в рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов», призванной познакомить ребят с профессиями на современном промышленном производстве.
Редкий шанс увидеть процесс создания высоких технологий и работу уникальных специалистов выпал ученикам школы № 1 города Гусева. Они смогли изучить весь процесс сборки цифровой телевизионной приставки и окунуться в атмосферу, где живут и творят резиденты «Технополиса GS».
Экскурсия охватывает четыре инновационных предприятия кластера. На НПО «ЦТС», самом масштабном производстве электроники в России, ребятам продемонстрировали, как делают электронную начинку телеприставок. На «Пранкоре» школьники увидели, как отливают корпуса и создают современные энергоэффективные светодиодные светильники для всей Калининградской области. На GS Nanotech, в сердце высокотехнологичного производства, на все вопросы о работе кластера гостям ответил технический директор. Здесь они также смогли подержать в руках настоящий микропроцессор, который не только создается, но и разрабатывается в «Технополисе GS» — специалистами R&D-центра.
После производственной зоны школьники попали в жилой квартал. Для резидентов здесь созданы все условия, чтобы свободно общаться, творить и заниматься спортом и искусством. Специалисты живут в коттеджном поселке, созданном по проекту команды российских урбанистов. Мемориальный парк, открытый в честь 100-летия со дня начала Первой мировой войны, хранит историческую память о том периоде. Здесь можно увидеть скульптуры современных авторов. Центральная композиция — скульптура «Памяти забытой войны, изменившей ход истории», единственная в Балтийском регионе работа знаменитого российско-американского мастера Михаила Шемякина.
В рамках «Недели без турникетов» с работой «Технополиса GS» познакомятся более 60 школьников из Гусева. Они увидят, что на самом деле происходит внутри инновационного производства, побывают на рабочих местах специалистов, узнают больше об истории региона и проникнутся мыслью о том, что разрабатывать и создавать высокие технологии — захватывающая и творческая миссия.
Исследовать «Технополис GS» может каждый — записывайтесь на двухчасовую экскурсию по первому инновационному кластеру на нашем сайте.
Путешествие в будущее: гусевские школьники увидели, как создаются высокие технологии в «Технополисе GS»
18 апреля 2018, 13:34
Технополис GS экскурсия
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