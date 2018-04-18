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Педагоги ДЮЦ провели в детских садах и школах «космическую неделю»

18 апреля 2018, 13:57
Педагоги ДЮЦ провели в детских садах и школах «космическую неделю»
12 апреля День космонавтики — один из самых звездных и дорогих нашему сердцу праздников. Его отмечают не только причастные к этой героической профессии люди, но и все, кто любит и гордится своей страной и ее достижениями.

В честь этого события с 9 по 14 апреля педагоги Детско-юношеском центра в детских садах и школах провели «космическую неделю», во время которой ребята смогли совершить виртуальное путешествие в космос, услышать настоящий голос первого космонавта — Юрия Гагарина, а также выполнили ряд увлекательных заданий, которые помогли узнать, что необходимо для успешного полета.

В программу «космической недели» вошли открытые занятия, проведенные педагогами дополнительного образования Павловой Е.Н., Марченко А.Н. и Шпилевой В.Г., на которых ребята создали общий проект. В процессе работы над проектом ребята познакомились с солнечной системой, с первыми космонавтами России, из конструктора лего собрали летательные аппараты и смоделировали макет центрифуги.

Все проекты, приуроченные ко Дню космонавтики, получились интересными и запоминающимися для обучающихся. А вдруг среди них есть будущие покорители космоса?
ДЮЦ
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