/ / / Студентка ветеринарного отделения ГАПК приняла участие в отборочных соревнованиях WorldSkills Russia

16 мая 2018, 17:25

Люминоскопия пищевых продуктов



Трихинеллоскопия мяса



провести клинический осмотр сельскохозяйственных животных и птицы (крупный рогатый скот, птица);



провести клинический осмотр мелкого домашнего животного с последующим проведением ультразвукового исследования органов брюшной полости;



наложить хирургические швы с использованием тренажера-симулятора;



произвести клиническое и лабораторное исследование мочи;



произвести разморозку и оценку качества спермы крупного рогатого скота;



наложение разных видов бинтовых повязок.



В период с 12 по 15 мая 2018 года на базе Новгородского агротехнического техникума в г. Великий Новгород проходили Отборочные соревнования на право участия в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 2018, который пройдет в г. Южно-Сахалинске.Всего в отборочных соревнованиях по компетенции Ветеринария приняли участие конкурсанты из 25 регионов России. От Калининградской области в отборочных соревнованиях приняла участие Балахонская Дарья, победитель регионального чемпионата WSR Калининградская область, студентка 4 курса по специальности Ветеринария Гусевского агропромышленного колледжа.Конкурсные задания были разделены на 2 модуля: модуль 1 — Ветеринарно-санитарная экспертиза 2 — решение профессиональных (ситуационных) задач.Всего конкурсанты на отборочных соревнованиях выполняли по 9 конкурсных заданий:по модулю 1 — Ветеринарно-санитарная экспертиза (2 задания)по модулю 2 — Решение профессиональных (ситуационных) задач (7 заданий)В качестве эксперта — компатриота в отборочных соревнованиях принял участие Бураков Валерий Иванович, заместитель директора по учебно-производственной работе Гусевского агропромышленного колледжа.Результатом отборочных соревнований послужит отбор 9 конкурсантов для участия в Финале Национального чемпионата 2018 в городе Южно-Сахалинске.Результаты будут объявлены в течение 10 дней.Балахонская Дарья достойно представила Калининградскую область на отборочных соревнованиях, выполнив конкурсные задания на высоком профессиональном уровне.