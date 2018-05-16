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Студентка ветеринарного отделения ГАПК приняла участие в отборочных соревнованиях WorldSkills Russia

16 мая 2018, 17:25
Студентка ветеринарного отделения ГАПК приняла участие в отборочных соревнованиях WorldSkills Russia
В период с 12 по 15 мая 2018 года на базе Новгородского агротехнического техникума в г. Великий Новгород проходили Отборочные соревнования на право участия в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 2018, который пройдет в г. Южно-Сахалинске.

Всего в отборочных соревнованиях по компетенции Ветеринария приняли участие конкурсанты из 25 регионов России. От Калининградской области в отборочных соревнованиях приняла участие Балахонская Дарья, победитель регионального чемпионата WSR Калининградская область, студентка 4 курса по специальности Ветеринария Гусевского агропромышленного колледжа.

Конкурсные задания были разделены на 2 модуля: модуль 1 — Ветеринарно-санитарная экспертиза 2 — решение профессиональных (ситуационных) задач.

Всего конкурсанты на отборочных соревнованиях выполняли по 9 конкурсных заданий:

по модулю 1 — Ветеринарно-санитарная экспертиза (2 задания)
  • Люминоскопия пищевых продуктов
  • Трихинеллоскопия мяса

по модулю 2 — Решение профессиональных (ситуационных) задач (7 заданий)
  • провести клинический осмотр сельскохозяйственных животных и птицы (крупный рогатый скот, птица);
  • провести клинический осмотр мелкого домашнего животного с последующим проведением ультразвукового исследования органов брюшной полости;
  • наложить хирургические швы с использованием тренажера-симулятора;
  • произвести клиническое и лабораторное исследование мочи;
  • произвести разморозку и оценку качества спермы крупного рогатого скота;
  • наложение разных видов бинтовых повязок.

В качестве эксперта — компатриота в отборочных соревнованиях принял участие Бураков Валерий Иванович, заместитель директора по учебно-производственной работе Гусевского агропромышленного колледжа.

Результатом отборочных соревнований послужит отбор 9 конкурсантов для участия в Финале Национального чемпионата 2018 в городе Южно-Сахалинске.

Результаты будут объявлены в течение 10 дней.

Балахонская Дарья достойно представила Калининградскую область на отборочных соревнованиях, выполнив конкурсные задания на высоком профессиональном уровне.
WorldSkills Russia ветеринары агропромышленный колледж
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Ветеринарный кабинет «Айболит»