/ / / Студентка ветеринарного отделения ГАПК приняла участие в отборочных соревнованиях WorldSkills Russia

Всего в отборочных соревнованиях по компетенции Ветеринария приняли участие конкурсанты из 25 регионов России. От Калининградской области в отборочных соревнованиях приняла участие Балахонская Дарья, победитель регионального чемпионата WSR Калининградская область, студентка 4 курса по специальности Ветеринария Гусевского агропромышленного колледжа.
Конкурсные задания были разделены на 2 модуля: модуль 1 — Ветеринарно-санитарная экспертиза 2 — решение профессиональных (ситуационных) задач.
Всего конкурсанты на отборочных соревнованиях выполняли по 9 конкурсных заданий:
по модулю 1 — Ветеринарно-санитарная экспертиза (2 задания)
- Люминоскопия пищевых продуктов
- Трихинеллоскопия мяса
по модулю 2 — Решение профессиональных (ситуационных) задач (7 заданий)
- провести клинический осмотр сельскохозяйственных животных и птицы (крупный рогатый скот, птица);
- провести клинический осмотр мелкого домашнего животного с последующим проведением ультразвукового исследования органов брюшной полости;
- наложить хирургические швы с использованием тренажера-симулятора;
- произвести клиническое и лабораторное исследование мочи;
- произвести разморозку и оценку качества спермы крупного рогатого скота;
- наложение разных видов бинтовых повязок.
В качестве эксперта — компатриота в отборочных соревнованиях принял участие Бураков Валерий Иванович, заместитель директора по учебно-производственной работе Гусевского агропромышленного колледжа.
Результатом отборочных соревнований послужит отбор 9 конкурсантов для участия в Финале Национального чемпионата 2018 в городе Южно-Сахалинске.
Результаты будут объявлены в течение 10 дней.
Балахонская Дарья достойно представила Калининградскую область на отборочных соревнованиях, выполнив конкурсные задания на высоком профессиональном уровне.