/ / / Студенты Политеха представляли Калининградскую область на отборочных соревнованиях WorldSkills Russia

18 мая 2018, 11:38

Элеонора Ким

Студенты и сотрудники Гусевского политеха приняли участие в отборочных соревнованиях финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 2018.Калининградскую область в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» представлял студент III курса Дмитрий Дубровский. В качестве эксперта выступила преподаватель спецдисциплин Ергемлидзе Валентина Ивановна. Отборочный тур состоялся в Межрегиональном центре компетенций Хабаровского края (Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре), где собрал представителей СПО 27 регионов.Задание включало в себя два модуля — написание программы в Mastercam и изготовление деталей на токарно-фрезерном станке DMG MORI по представленным чертежам.В компетенции «Поварское дело» Калининградскую область представляла студентка IV курса Рубцова Валерия и ее наставник Смирнова Татьяна Юрьевна. Площадкой для отборочного тура выступил Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции. 74 участника из 67 регионов старались попасть в девятку лучших представителей этой компетенции.Задание состояло из приготовления четырех блюд в авторской подаче — салат винегрет, котлета по-киевски с двумя гарнирами, закуска из морепродуктов, открытый яблочный пирог.Поздравляем участников соревнований и их наставников с очередным продвижением вперед, с приобретением новых знаний, новых знакомств, нового опыта!Итоговые результаты отборочного тура будут опубликованы после завершения всех отборочных этапов в стране.