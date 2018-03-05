/ / / Итоги Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2018

5 марта 2018, 17:49

В период с 27 февраля по 2 марта 2018 года в Калининградской области прошел Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2018.В компетенции «Поварское дело»— 1 место заняла студентка Рубцова Валерия занялаВ компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»— 1 место занял студент Дубровский Дмитрий— 3 место сотрудник «ДЮЦ» Кригер АлинаВ компетенции «Предпринимательство»— 3 место заняли студенты Межевикин Егор и Бобкова ДарьяВ компетенции «Сварочные технологии»— 1 место занял Струговец Владислав Сергеевич, студент группы СВ-31В компетенции «Ветеринария»— 1 место заняла Балахонская Дарья Александровна, студентка группы ВФ-41— 2 место заняла Дидович Вероника Евгеньевна, студентка группы ВФ-41— 3 место заняла Цыбульская Елизавета Олеговна, студентка группы ВФ-41В компетенции «Ландшафтный дизайн»— 3 место заняли Лагутина Екатерина Владимировна и Исаева Марина Андреевна, студентки группы ЛС-41Поздравляем участников, экспертов и наставников чемпионата с заслуженной победой и высокими результатами. Желаем дальнейшего совершенствования и покорения новых профессиональных вершин!