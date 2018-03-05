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Итоги Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2018

5 марта 2018, 17:49
Итоги Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2018
В период с 27 февраля по 2 марта 2018 года в Калининградской области прошел Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2018.

Участники от Гусевского Политеха заняли следующие места:

В компетенции «Поварское дело»
— 1 место заняла студентка Рубцова Валерия заняла
В компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»
— 1 место занял студент Дубровский Дмитрий
— 3 место сотрудник «ДЮЦ» Кригер Алина
В компетенции «Предпринимательство»
— 3 место заняли студенты Межевикин Егор и Бобкова Дарья



Участники от Гусевского агропромышленного колледжа заняли следующие места:

В компетенции «Сварочные технологии»
— 1 место занял Струговец Владислав Сергеевич, студент группы СВ-31
В компетенции «Ветеринария»
— 1 место заняла Балахонская Дарья Александровна, студентка группы ВФ-41
— 2 место заняла Дидович Вероника Евгеньевна, студентка группы ВФ-41
— 3 место заняла Цыбульская Елизавета Олеговна, студентка группы ВФ-41
В компетенции «Ландшафтный дизайн»
— 3 место заняли Лагутина Екатерина Владимировна и Исаева Марина Андреевна, студентки группы ЛС-41



Поздравляем участников, экспертов и наставников чемпионата с заслуженной победой и высокими результатами. Желаем дальнейшего совершенствования и покорения новых профессиональных вершин!
World Skills Russia политех агропромышленный колледж
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