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Калининградская писательница Валентина Борисовна Соловьёва встретилась со школьниками в детской библиотеке

23 мая 2018, 14:14
Калининградская писательница Валентина Борисовна Соловьёва встретилась со школьниками в детской библиотеке
22 мая в стенах детской библиотеки прошла акция-праздник «Сказки вокруг нас». Учащиеся 3 «Г» класса МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева» (кл.руководитель — Ильина Оксана Ивановна) встретились с Валентиной Борисовной Соловьевой — калининградской писательницей, автором множества книг для детей и взрослых.

Часть жизни Валентины Борисовны прошла в нашем городе, поэтому она всегда с удовольствием приезжает в Гусев. Открыло творческую встречу стихотворение «Внук», исполненное ученицей 3 «Г» класса МОУ СОШ № 3 Ксенией Подобед. А затем участники клуба по интересам «В кругу друзей», организованного заведующей Фурмановского филиала МБУ «ГБО» Ириной Алексеевной Мозольковой, показали Валентине Борисовне и всем зрителям театральную постановку по сказкам «Шорох» и «Дырка», чем, конечно же, приятно удивили автора. Кстати, в 2017 году инсценировка «Путешествие в мир сказок Валентины Соловьевой» заняла II место в IV Областном детском литературно-театральном конкурсе «Голубая чашка».

Сама писательница рассказала школьникам о детстве, проведенном в Гусеве, о первых опубликованных стихах и напечатанных книгах, о творческом тандеме с мужем-художником, придумавшим иллюстрации к ее произведениям. Вместе читали и сочиняли стихи, фотографировались и обменивались подарками. Сотрудники библиотеки поздравили Валентину Борисовну с недавно прошедшим Днем рождения, а она передала нам две новые книги. Конечно, с автографами!

Праздник проходил в рамках проекта «Россия читает гусевских авторов», в котором (по инициативе нашей ЦДБ) принимают участие библиотеки Калининградской области и других регионов России. Именно 22 мая все участники Акции вслух читают произведения В. Б. Соловьевой.

Оксана Балуева
библиотека
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