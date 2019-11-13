В рамках акции «Сказки вокруг нас» детскую библиотеку посетила Валентина Соловьева 13 ноября 2019, 09:45

Весной 2018 года Гусевское библиотечное объединение выступило организатором большого проекта «Россия читает гусевских авторов». И первым этапом проекта стало проведение в мае 2018 года литературно-краеведческой акции «Сказки вокруг нас», посвященной писателю и поэту Валентине Борисовне Соловьевой.



Детство и юность Валентины Борисовны Соловьевой прошли именно в Гусеве, здесь она начала писать стихи.В настоящее время В. Б. Соловьева — автор детских книг, лауреат премий «Признание», «Вдохновение», «Золотой Витязь». Конечно же, такой автор достоин быть читаемым. И в этом году библиотека провела вторую акцию, подняв ее статус до Всероссийской.



8 ноября для участия в акции Валентина Борисовна Соловьева приехала в Гусевскую Центральную детскую библиотеку из Калининграда, где она сейчас живет и работает. В этом году у В. Б. Соловьевой юбилейный день рождения и библиотека приготовила для нее сюрприз! Участники клуба по интересам «В кругу друзей», который действует в Фурмановской библиотеке, (руководитель Ирина Алексеевна Мозолькова), показали автору в форме литературной композиции свое прочтение «Славянской Азбуки». Ученики 4 «В» класса МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева» (классный руководитель Пестерева О. К.) с интересом слушали рассказ Валентины Борисовны о написании произведений, создании иллюстраций, поиску вдохновения. Автор вручила дипломы участникам акции.



Музыкальный подарок от МАУДО «Гусевская ДШИ» завершил акцию. В исполнении Анны Бабушкиной (преподаватель Разумная О. С.) прозвучали вальс «Французская открытка» и обработка веселой детской песенки «Чижик-Пыжик».



Акция завершена, но работа продолжается. Библиотека получает отчеты и фотоотчеты от участников, рассылает памятные дипломы.