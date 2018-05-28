Стройцентр
/ / / В этом году в Гусевском округе государственную итоговую аттестацию пройдут 385 выпускников
Информационный сайт города Гусева

В этом году в Гусевском округе государственную итоговую аттестацию пройдут 385 выпускников

28 мая 2018, 17:47
В этом году в Гусевском округе государственную итоговую аттестацию пройдут 385 выпускников
В российских школах стартовали выпускные экзамены. В Гусевском городском округе государственную итоговую аттестацию будут проходить 75 выпускников 11-х классов, 290 выпускников 9-х классов и 20 выпускников филиала Кадетского морского корпуса Андрея Первозванного.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, экзаменационные пункты в Гусеве работают на базе МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева» и МАОУ «СОШ № 3». Для недопущения нарушений пункты сдачи экзаменов оснащены видеонаблюдением и металлоискателями, контрольные материалы доставляются федеральной спецсвязью, а ход проведения экзаменов контролируют общественные наблюдатели.

Девятиклассники сдали первый экзамен по иностранному языку 25 мая. А Единый государственный экзамен у одиннадцатых классов проходил сегодня, 28 мая. Школьники сдавали информатику и ИКТ, а также географию.

Желаем всем нашим выпускникам успехов на дальнейших экзаменах!
ЕГЭ
147 просмотров
0
Такси Экспресс – быстрее чем нужно
Другие новости по теме
Итоги областного школьного конкурса "Вечное слово"
Итоги областного школьного конкурса "Вечное слово"
Николай Цуканов: Кадетский корпус воспитывает в наших детях лучшие качества
Николай Цуканов: Кадетский корпус воспитывает в наших детях лучшие качества
В Гусеве педагогов отправят изучать иностранные языки
В Гусеве педагогов отправят изучать иностранные языки
В мае-июне 2011 года 120 выпускников школ Гусевского района будут сдавать ЕГЭ
В мае-июне 2011 года 120 выпускников школ Гусевского района будут сдавать ЕГЭ

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»