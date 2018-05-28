В российских школах стартовали выпускные экзамены. В Гусевском городском округе государственную итоговую аттестацию будут проходить 75 выпускников 11-х классов, 290 выпускников 9-х классов и 20 выпускников филиала Кадетского морского корпуса Андрея Первозванного.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, экзаменационные пункты в Гусеве работают на базе МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева» и МАОУ «СОШ № 3». Для недопущения нарушений пункты сдачи экзаменов оснащены видеонаблюдением и металлоискателями, контрольные материалы доставляются федеральной спецсвязью, а ход проведения экзаменов контролируют общественные наблюдатели.
Девятиклассники сдали первый экзамен по иностранному языку 25 мая. А Единый государственный экзамен у одиннадцатых классов проходил сегодня, 28 мая. Школьники сдавали информатику и ИКТ, а также географию.
Желаем всем нашим выпускникам успехов на дальнейших экзаменах!
В этом году в Гусевском округе государственную итоговую аттестацию пройдут 385 выпускников
28 мая 2018, 17:47
ЕГЭ
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