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Александр Китаев принял участие в церемонии вручения аттестатов выпускникам

24 июня 2018, 00:40
Александр Китаев принял участие в церемонии вручения аттестатов выпускникам
23 июня врио главы администрации Гусевского городского округа Александр Китаев принял участие в торжественной церемонии вручения аттестатов выпускникам 9-го класса МОУ «СОШ 5» и 11-х классов МАОУ «СОШ № 3» и МОУ «СОШ № 1 им С. И. Гусева». Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

В этом году в школе № 5 выпускается 44 девятиклассника, один выпускник закончил школу с отличием. В школе № 3 учебу завершили 31 учащихся, 6 из них награждены медалями за отличия в учебе. Школа № 1 также выпускает в этом году 31 учащихся и 3-е ребят закончили школу с медалью за отличия в учебе. Кроме того одиннадцатиклассница из первой школы Дарья Каюкова набрала максимальный балл (100) по ЕГЭ по русскому языку.

Александр Китаев поздравил ребят с успешным завершением учебы, пожелал им доброго пути, а также поблагодарил учителей и родителей за их терпение и труд в воспитании детей.
выпускники Александр Китаев
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