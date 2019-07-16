/ / / В Гусевском политехе прошла сетевая профориентационная школа «Ориентир»

16 июля 2019, 17:37

О. Долгих

6 незабываемых дней, 140 школьников, 12 волонтеров, 10 педагогов, 10 профпроб, 10 мастер-классов от профессионалов, 10 защит проектов, 840 обедов и полдников… А еще интеллектуальные и спортивные игры, флэш-мобы, тренинги, экскурсия на производство! Имя всему этому — Сетевая прфоринетационная школа «Ориентир-2019»!Второй год подряд в начале июля на базе Гусевского политехникума и других образовательных организаций региона проводится сетевая профориентационная школа «Ориентир», получившая поддержку в виде гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Второй год подряд школьники, завершившие обучение в 7-х, 8-х, и 9-х классах, получили уникальную возможность окунуться в мир профессий и побывать в роли специалиста в той или иной области…В этом году участниками СПШ-2019 стали учащиеся Гусевского и Нестеровского муниципалитетов. За шесть дней ребята смогли активно погрузиться и испытать себя во всех профессиональных сферах деятельности: «человек-человек», «человек-природа», «человек-знак», «человек-техника», «человек-художественный образ». Ребята побывали в роли электромонтажников, инженеров по 3D-печати, журналистов и экскурсоводов, техников по Web-программированию, столяров, чертежников-конструкторов, системных администраторов, фармацевтов и кондитеров.Участники профориентационной школы собирали электрические схемы, печатали на 3D-принтере придуманные брелоки, учились брать интервью и писать стати, разрабатывали экскурсионные маршруты и проводлили экскурсии, создавали собственные сайты, работали с деревом, постигали азы 3-х мерной графики и чертили детали Компас-3D, создавали локальные сети, внимательно смешивали ингридиенты для получения витамин и готовили вкуснейшие капкейки.За время пребывания в СПШ «Ориентир-2019» ребята не только осваивали профессии, знакомились с профессиональным оборудованием и программами, но и пытались работать в команде, выполняя творческие задания на заданную тематику.Шесть дней пролетели, как один миг… Но мы уверены, что за это время ребята не только продвинулись в своем профессиональном самоопределении, но и нашли надежных и верных друзей!Резюмируя, хочется сказать, что такой проект, как Сетевая профориентационная школа «Ориентир» должен жить! Это один из самых эффективных способов профориентационных мероприятий, где учащийся может те только посмотреть, но и «примерить» профессию на себя.Огромное спасибо команде во главе с председателем Ассоциации учреждений и организаций профессионального образования Калининградской области» Даниленковым Андреем Валерьевичем, которая придумала этот проект и воплотила в жизнь!!!Всем сопричастным — СПАСИБО!!! Это было круто!!!