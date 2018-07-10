/ / / В Гусеве приступила к работе комиссия по приемке образовательных организаций к новому учебному году

В соответствии с распоряжением врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» № 439-р от 06.06.2018 года в период с 10 по 18 июля в округе будет работать межведомственная комиссия по приемке образовательных организаций к новому 2018-2019 учебному году. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
В состав межведомственной комиссии под руководством и. о. главы администрации МО «Гусевский городской округ» Людмилы Томиной вошли представители Управления образования, Отдела ГО и ЧС, окружного Совета депутатов, водоканала, службы тепловых сетей, МЧС и Росгвардии.
Сегодня проверку на обеспечение комплексной безопасности прошли МАДОУ Детский сад № 5 и МАОУ «СОШ № 3».
Учреждения оценивались на соблюдение требований комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в случае ЧС и пожаров, санитарных норм и правил, требования к состоянию защищенности детских садов и школ от угроз криминального и террористического характера, необходимость проведения капитального и текущего ремонта.
Члены межведомственной комиссий проверили в учреждениях функционирование систем тепло- и водоснабжения, готовность к работе учебных кабинетов, пищеблоков, спортивных залов, санитарное состояние помещений и прилегающей к зданиям территории.
В детском саду № 5 в этом году пополнилась материально-техническая база, а также открыта развивающая комната по легоконструированию.
Школа № 3 открыта в Гусеве совсем недавно и поэтому полностью отвечает всем требованиям подготовки к началу нового учебного года. В сентября 2018 года в школе продолжат учебу два десятых класса, а также будет сформировано четыре первых класса, что на один больше, чем в прошлом учебном году. Кроме того на базе МАОУ «СОШ № 3» планируется открыть общеобразовательный 10 класс по программе «Колледж-класс», который будет ориентирован на будущих студентов учебных заведений СПО (среднего профессионального образования) по профессиям автомеханик, повар, кондитер.
В ходе проверки особое внимание уделялось и обеспеченности учреждений педагогическими кадрами. Сотрудниками Управления образования администрации Гусевского городского округа ведется активная работа по привлечению педагогических работников в общеобразовательные учреждения. На сегодняшний день в некоторых школах требуются учителя информатики, физики и математики. В дошкольных учреждениях вакансий по педагогическим работникам нет.
В Гусеве приступила к работе комиссия по приемке образовательных организаций к новому учебному году
10 июля 2018, 15:57
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