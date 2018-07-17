Межведомственная комиссия Гусевского городского округа завершила приемку образовательных организаций к новому 2018-2019 учебному году. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Во всех детских садах и школах округа, а также в Центре психолого-педагогической реабилитации и коррекции для детей дошкольного и младшего школьного возраста и Детско-юношеском центре была проведена проверка на соблюдение требований комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в случае ЧС и пожаров, санитарных норм и правил, требования к состоянию защищенности детских садов и школ от угроз криминального и террористического характера, необходимость проведения капитального и текущего ремонта.
Во всех образовательных учреждениях муниципалитета проведены косметические ремонты, необходимые противопожарные мероприятия по обработке деревянных конструкций и отлажена система противопожарной и тревожной сигнализаций.
По результатам приемки комиссией сделано заключение о готовности образовательных учреждений Гусевского городского округа к новому учебному году.
Также проведено предварительное комплектование первых и десятых классов. В целом по округу обучение в школе начнут более 360 первоклассников и более 110 учеников написали заявление на обучение в десятом классе, что значительно выше чем в прошлом учебном году.
Межведомственная комиссия завершила приемку образовательных организаций округа к новому учебному году
17 июля 2018, 15:23
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