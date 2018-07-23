/ / / В Гусеве завершилась вторая летняя школа НИУ ВШЭ – GS Group

За 2 недели насыщенной программы студенты из разных городов России прослушали лекции от профессоров российских и европейских университетов, бизнес-экспертов, встретились с представителями власти, познакомились во время экскурсий с инновационным кластером «Техноплис GS», городом Гусевом и другими городами региона.
Результатом интенсивных занятий стали разработанные ребятами проекты. Их защита состоялась в минувшую пятницу в БФУ им. Канта в г. Калининграде. Судили работы представители Правительства Калининградской области, администраций муниципалитетов, GS Group, НИУ ВШЭ, БФУ им. Канта и бизнес-сообщества. Оценили работы ребят и поблагодарили их за участие заместитель главы администрации Гусевского городского округа Людмила Томина и и. о. начальника Управления по организации деятельности аппарата администрации Гусевского городского округа Ростислав Матвеев.
Экспертному жюри было представлено 4 проектных работы:
- «ГуляйГусев» (проект приложения для смартфона, с помощью которого возможно взаимодействие с культурными объектами Гусева в режиме online).
- «GSFarming» (проект «умной» теплицы с применением технологий IoT, которая будет автоматически осуществлять вентиляцию и полив растений через приложение в телефоне).
- «GoodyGusev» (применение в Гусеве платформы для платформа для коммуникации между жителями города. С ее помощью можно будет создавать развлекательные мероприятия и акции благотворительности).
- «Умный кампус» (проект централизованной системы управления основными процессами учебного пространства).
Все работы были достойны высокой оценки, лучшим был признан проект «ГуляйГусев». Некоторые разработки участников летней школы имеют шансы быть реализованными на территории Гусевского городского округа.