В реестр ведущих образовательных учреждений России внесены три учреждения из города Гусева

30 июля 2018, 13:19

Подведены итоги включения образовательных учреждений в Национальный реестр ведущих образовательных учреждений России за 2017 год. Из города Гусева в этот список попали три учреждения: Детско-юношеский центр, Детская школа искусств и Средняя общеобразовательная школа № 1.



Детско-юношеский центр и школа № 1 входят в этот реестр второй год подряд. В национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России» включают организации и учреждения, занимающие лидирующие позиции в сфере образования в своём регионе. В список лучших попадают исключительно по представлению государственных и муниципальных органов власти.



Цель формирования Реестра — создание единого общедоступного информационного ресурса по учреждениям и образовательным организациям, деятельность которых вносит позитивный вклад в социально-экономическое развитие сферы образования своего региона. Этот Реестр призван помочь государственным и общественным институтам, предприятиям и организациям, а также простым гражданам как в России, так и в любой стране мира, осуществлять поиск информации об интересующих их ведущих образовательных учреждениях России.



Поздравляем коллективы этих учреждений с признанием их заслуг на Российском уровне! Желаем им дальнейших успехов!

309 просмотров