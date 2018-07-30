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Информационный сайт города Гусева

В реестр ведущих образовательных учреждений России внесены три учреждения из города Гусева

30 июля 2018, 13:19
Подведены итоги включения образовательных учреждений в Национальный реестр ведущих образовательных учреждений России за 2017 год. Из города Гусева в этот список попали три учреждения: Детско-юношеский центр, Детская школа искусств и Средняя общеобразовательная школа № 1.

Детско-юношеский центр и школа № 1 входят в этот реестр второй год подряд. В национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России» включают организации и учреждения, занимающие лидирующие позиции в сфере образования в своём регионе. В список лучших попадают исключительно по представлению государственных и муниципальных органов власти.

Цель формирования Реестра — создание единого общедоступного информационного ресурса по учреждениям и образовательным организациям, деятельность которых вносит позитивный вклад в социально-экономическое развитие сферы образования своего региона. Этот Реестр призван помочь государственным и общественным институтам, предприятиям и организациям, а также простым гражданам как в России, так и в любой стране мира, осуществлять поиск информации об интересующих их ведущих образовательных учреждениях России.

Поздравляем коллективы этих учреждений с признанием их заслуг на Российском уровне! Желаем им дальнейших успехов!
ДЮЦ ДШИ школа
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