Калининградстат опубликовал данные об уровне средней зарплаты в 2018 году по категориям работников по муниципальным образованиям. В статистику попали данные по средней зарплате педагогов дошкольных, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и других.
Средняя з/п педагогов дошкольных учреждений
Самая высокая средняя зарплата педагогов дошкольных образовательных учреждений зафиксирована в Багратионовском городском округе — 32 898 руб. В муниципалитете при этом всего девять таких учреждений. На втором месте Зеленоградский район, где воспитатели детсадов получают в среднем 31 253 руб. (15 учреждений). Далее следует Калининград — средняя зарплата 30 653 руб. (93 учреждения)
Меньше всего средняя зарплата у педагогов дошкольных учреждений в Неманском районе — 23 802 руб. (7 учреждений).
В Гусевском округе средняя зарплата у педагогов дошкольных учреждений составляет 25 521 руб. (9 учреждений).
Средняя з/п педагогов общеобразовательных учреждений
Лидером по средней зарплате в данной категории является Светлогорский городской округ — 33 997 руб. (три учреждения). На втором и третьем местах расположились Калининград (32 862 руб.) и Гурьевский городской округ (32 243 руб.), имеют по 55 и 14 учреждений соответственно.
На последнем месте Гусевский городской округ, где средняя зарплата учителей составляет 25 253 руб. (5 учреждений)
Средняя з/п педагогов учреждений дополнительного образования
На первом месте здесь Светлогорский район со средней зарплатой педагогов учреждений допобразования в 34 820 руб. (три учреждения). За ним идет Гурьевский район со средней зарплатной в 33 162 руб. (9 учреждений) и Калининград — 32 285 руб. (38 учреждений).
Замыкает список Гусевский городской округ со средней зарплатой педагогов учреждений дополнительного образования в 24 354 руб. (три учреждения).
Зарплаты у педагогов в Гусевском округе одни из самых низких
11 февраля 2019, 15:07
зарплата
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