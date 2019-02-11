Стройцентр Стройцентр
/ / / Зарплаты у педагогов в Гусевском округе одни из самых низких
Информационный сайт города Гусева

Зарплаты у педагогов в Гусевском округе одни из самых низких

11 февраля 2019, 15:07
Зарплаты у педагогов в Гусевском округе одни из самых низких
Калининградстат опубликовал данные об уровне средней зарплаты в 2018 году по категориям работников по муниципальным образованиям. В статистику попали данные по средней зарплате педагогов дошкольных, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и других.

Средняя з/п педагогов дошкольных учреждений

Самая высокая средняя зарплата педагогов дошкольных образовательных учреждений зафиксирована в Багратионовском городском округе — 32 898 руб. В муниципалитете при этом всего девять таких учреждений. На втором месте Зеленоградский район, где воспитатели детсадов получают в среднем 31 253 руб. (15 учреждений). Далее следует Калининград — средняя зарплата 30 653 руб. (93 учреждения)

Меньше всего средняя зарплата у педагогов дошкольных учреждений в Неманском районе — 23 802 руб. (7 учреждений).

В Гусевском округе средняя зарплата у педагогов дошкольных учреждений составляет 25 521 руб. (9 учреждений).

Средняя з/п педагогов общеобразовательных учреждений

Лидером по средней зарплате в данной категории является Светлогорский городской округ — 33 997 руб. (три учреждения). На втором и третьем местах расположились Калининград (32 862 руб.) и Гурьевский городской округ (32 243 руб.), имеют по 55 и 14 учреждений соответственно.

На последнем месте Гусевский городской округ, где средняя зарплата учителей составляет 25 253 руб. (5 учреждений)

Средняя з/п педагогов учреждений дополнительного образования

На первом месте здесь Светлогорский район со средней зарплатой педагогов учреждений допобразования в 34 820 руб. (три учреждения). За ним идет Гурьевский район со средней зарплатной в 33 162 руб. (9 учреждений) и Калининград — 32 285 руб. (38 учреждений).

Замыкает список Гусевский городской округ со средней зарплатой педагогов учреждений дополнительного образования в 24 354 руб. (три учреждения).
зарплата
998 просмотров   |   12 комментариев
0
Сладкие секреты
Другие новости по теме
В Гусеве внедряется система персонифицированного дополнительного образования
В Гусеве внедряется система персонифицированного дополнительного образования
О порядке участия выпускников прошлых лет в ЕГЭ
О порядке участия выпускников прошлых лет в ЕГЭ
Администрация Гусева разъясняет о порядке участия выпускников прошлых лет в ЕГЭ
Администрация Гусева разъясняет о порядке участия выпускников прошлых лет в ЕГЭ
Определены лучшие педагоги региона!
Определены лучшие педагоги региона!
гусевец
# 1гусевец
ага. и в гапк руководство получает выше крыши, да еще и должностя всяким разным прихлебателям придумывает
11 февраля 2019 15:26   ЦитироватьОтветить4
Житель
# 2Житель
Ну и молодцы, что придумывают, у нас ничего не придумывают и получаем 12 т
11 февраля 2019 16:07   ЦитироватьОтветить5
Старик Хоттабыч
# 3Старик Хоттабыч
Главное, что в сашкином доме (уд. Ульяновых) зарплата у всех "работяг" достойная. У них этих денег ёбни...ся. На проект по переносу надо 315 тыс.,пожалуйста, плюс ещё сам перенос столько же будет. А на учителей денег нет, только популиристские высказывания на день учителя «На сегодняшний день самое главное достоинство любого государства и любого общества — это человеческий капитал. Учителя, воспитатели, педагоги, наставники — все вы являетесь тем самым „капиталом“, которым по праву гордится наш округ, наша область и наша большая страна. Я искренне поздравляю вас с профессиональным праздником и благодарю за добросовестный труд», — сказал врио главы администрации Китаев А.А. Да, как там у Высоцкого " Если в жаpком бою испытал, что почем, — Значит, нужные книги ты в детстве читал!" Не те ты книги в детстве читал.
11 февраля 2019 16:37   ЦитироватьОтветить17
Гость Гость
# 4Гость Гость
В садиках больше получают, чем в школах. Вот это да....
11 февраля 2019 17:07   ЦитироватьОтветить13
Я
# 5Я
Работаю воспитателем в д.саду. Зарплата даже 20 тысяч не выходит,а у мл.воспитателей не больше 11
11 февраля 2019 17:56   ЦитироватьОтветить5
Знающий
# 6Знающий
А еще если бы с зарплаты учителей не оплачивали работу техничек и водителей как по закону положено, то и наша бы зарплата была хорошей. Муниципалитет экономит и нарушает закон. А пусть учителя поделятся, не нам же делиться...Но нашим законы не законы. У них свои законы и волосатые лапы.
11 февраля 2019 18:00   ЦитироватьОтветить14
Эх
# 7Эх
А почему техничкам платят с зарплаты учителей? Это же разные работы.
11 февраля 2019 18:50   ЦитироватьОтветить1
Я прав
# 8Я прав
А вы больше за них голосуйте молча! А че теперь плакаться.
11 февраля 2019 18:52   ЦитироватьОтветить12
Учитель
# 9Учитель
Президент сказал министру:"Следите за уровнем з/п учителей в регионах с высоты министерского кресла". Кто чухнулся?.. Оклад- 6тыс. с копейками. Если завтра доплаты снимут (стаж + категория)- это директор каждой школы теперь сам решает- то не только 18-20 тыс. как сейчас не будет, но упадёт ниже, чем у техперсонала (сейчас у техничек 15-16 тыс.). Вот и всё исполнение президентских наказов. Родители и ученики в наши зарплаты не верят, ведь по TV уши трут про это.
Вчера, 02:23   ЦитироватьОтветить15
кореш
# 10кореш
премьер :..кому не нравиться идите в бизнес..
Вчера, 03:16   ЦитироватьОтветить5
Житель
# 11Житель
Работа воспитателей и учителей это адский труд. Это кажется отработали полдня и ушли...а сколько нервов надо с нашими детьми? И родители сейчас не лучше думают что все кругом обязаны им.. сначала в садиках воспитателям мозги выносят потом в школе учителям....и за это получать копейки.
Вчера, 11:49   ЦитироватьОтветить12
Гость Гость
# 12Гость Гость
В других районах администрация за свой счет содержит всех техничек, водителей, охрану и т.п. А у нас с зарплаты учителей. А представьте если бы эти деньги каждый месяц на учителей распределялись, то и мы в первых рядах были, а не замыкали ряд. Но тогда в администрации меньше денег будет. Своя рубашка ближе к телу. Нужно объединяться и жаловаться наверх, только вместе.
Вчера, 12:02   ЦитироватьОтветить9

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Окна ПВХ плюс Окна ПВХ плюс