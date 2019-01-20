/ / / GS Group определил топ-10 юных математиков Евразии

За право называться лучшими из лучших в этом году боролись более 5000 участников из 80 регионов России и 15 зарубежных стран. В финал вошли 39 российских школьников и 1 из Узбекистана. 19 января конкурсанты в сопровождении родителей и преподавателей встретились в «Технополисе GS» (г. Гусев, Калининградская область), где после напряженного трехчасового интеллектуального соревнования были определены 10 сильнейших математиков Евразии.
Итак, лучшие математики Евразии.
Ученики 9-10 классов:
- Элина Мухамедова, Челябинск
- Григорий Шубин, Набережные Челны
- Аркадий Андреев, Казань
- Владислав Храмов, Казань
- Ильяс Ахметин, Казань
Одиннадцатиклассники:
- Федотов Владислав, Сокол
- Екатерина Кочеткова, Ярославль
- Дмитрий Колупаев, Уфа
- Никита Вяткин, Саранск
- Никита Зайцев, Вологда
Победители получили от GS Group ценные призы.
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Учащиеся 9-10-х классов — современные ноутбуки и возможность без экзаменов поступить в одну из лучших школ России — Президентский физико-математический лицей № 239 в Санкт-Петербурге.
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Учащиеся 11 классов — именные годовые стипендии от GS Group, которые они получат при условии поступления в вуз на одну из технических специальностей, востребованных в инновационных отраслях промышленности.
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«Практика последних лет показывает, что мы живём во все более нестабильном, сложном и меняющемся мире. Мы все понимаем, что никакие вероятностные оценки, исходящие из стандартных распределений по Гауссу, больше не работают. Все те успехи, которые в вашей жизни происходят, — это все череда определенных позитивных случайностей, и наша задача к себе их притягивать. Поэтому участие в таких конкурсах — возможность себя показать и наполнить свою жизнь как раз такими случайностями для того, чтобы в дальнейшем уметь их использовать себе на пользу. Большое вам спасибо за участие! Всех поздравляю!» — отметил вице-президент по стратегическому развитию холдинга GS Group Андрей Безруков.