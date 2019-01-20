/ / / GS Group определил топ-10 юных математиков Евразии

20 января 2019, 21:02

Элина Мухамедова, Челябинск



Григорий Шубин, Набережные Челны



Аркадий Андреев, Казань



Владислав Храмов, Казань



Ильяс Ахметин, Казань



Федотов Владислав, Сокол



Екатерина Кочеткова, Ярославль



Дмитрий Колупаев, Уфа



Никита Вяткин, Саранск



Никита Зайцев, Вологда



В «Технополисе GS» прошел финал V Международного конкурса GS Group по математике «Я решаю!». Победителями стали 10 учеников старших классов. Они лучше всех справились со сложнейшими заданиями. Математические задачи были специально подготовлены для конкурса ведущими представителями российской науки и образования.За право называться лучшими из лучших в этом году боролись более 5000 участников из 80 регионов России и 15 зарубежных стран. В финал вошли 39 российских школьников и 1 из Узбекистана. 19 января конкурсанты в сопровождении родителей и преподавателей встретились в «Технополисе GS» (г. Гусев, Калининградская область), где после напряженного трехчасового интеллектуального соревнования были определены 10 сильнейших математиков Евразии.Итак, лучшие математики Евразии.Ученики 9-10 классов:Одиннадцатиклассники:Победители получили от GS Group ценные призы.Учащиеся 9-10-х классов — современные ноутбуки и возможность без экзаменов поступить в одну из лучших школ России — Президентский физико-математический лицей № 239 в Санкт-Петербурге.Учащиеся 11 классов — именные годовые стипендии от GS Group, которые они получат при условии поступления в вуз на одну из технических специальностей, востребованных в инновационных отраслях промышленности.— отметил вице-президент по стратегическому развитию холдинга GS Group Андрей Безруков.