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Информационный сайт города Гусева

GS Group определил топ-10 юных математиков Евразии

20 января 2019, 21:02
GS Group определил топ-10 юных математиков Евразии
В «Технополисе GS» прошел финал V Международного конкурса GS Group по математике «Я решаю!». Победителями стали 10 учеников старших классов. Они лучше всех справились со сложнейшими заданиями. Математические задачи были специально подготовлены для конкурса ведущими представителями российской науки и образования.

За право называться лучшими из лучших в этом году боролись более 5000 участников из 80 регионов России и 15 зарубежных стран. В финал вошли 39 российских школьников и 1 из Узбекистана. 19 января конкурсанты в сопровождении родителей и преподавателей встретились в «Технополисе GS» (г. Гусев, Калининградская область), где после напряженного трехчасового интеллектуального соревнования были определены 10 сильнейших математиков Евразии.

Итак, лучшие математики Евразии.

Ученики 9-10 классов:

  • Элина Мухамедова, Челябинск
  • Григорий Шубин, Набережные Челны
  • Аркадий Андреев, Казань
  • Владислав Храмов, Казань
  • Ильяс Ахметин, Казань

Одиннадцатиклассники:

  • Федотов Владислав, Сокол
  • Екатерина Кочеткова, Ярославль
  • Дмитрий Колупаев, Уфа
  • Никита Вяткин, Саранск
  • Никита Зайцев, Вологда

Победители получили от GS Group ценные призы.

Учащиеся 9-10-х классов — современные ноутбуки и возможность без экзаменов поступить в одну из лучших школ России — Президентский физико-математический лицей № 239 в Санкт-Петербурге.

Учащиеся 11 классов — именные годовые стипендии от GS Group, которые они получат при условии поступления в вуз на одну из технических специальностей, востребованных в инновационных отраслях промышленности.

«Практика последних лет показывает, что мы живём во все более нестабильном, сложном и меняющемся мире. Мы все понимаем, что никакие вероятностные оценки, исходящие из стандартных распределений по Гауссу, больше не работают. Все те успехи, которые в вашей жизни происходят, — это все череда определенных позитивных случайностей, и наша задача к себе их притягивать. Поэтому участие в таких конкурсах — возможность себя показать и наполнить свою жизнь как раз такими случайностями для того, чтобы в дальнейшем уметь их использовать себе на пользу. Большое вам спасибо за участие! Всех поздравляю!» — отметил вице-президент по стратегическому развитию холдинга GS Group Андрей Безруков.
Технополис GS конкурс
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