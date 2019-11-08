Есть еще три дня: первый этап конкурса по математике «Я решаю!» продлен до 13 ноября

Желающих показать свои знания и побороться за именную стипендию и ценные призы оказалось так много, что мы решили продлить срок подачи заявок на конкурс. Теперь у юных математиков есть еще немного времени на регистрацию и выполнение конкурсных заданий.
В 2019 году международный конкурс для старшеклассников по математике "Я решаю!" проводится в шестой раз. Ученики 9-10 классов состязаются за право получить электронную технику и возможность без экзаменов поступить в Президентский физико-математический лицей № 239 в Санкт-Петербурге; одиннадцатиклассники — за именные стипендии GS Group, которые будут выплачиваться в течение года при условии поступления в вуз на технические специальности*. Также впервые подарком будет отмечен педагог лучшего конкурсанта.
Напомним, что принять участие в соревновании могут ученики старших классов из нестоличных городов. Очный финал состоится в январе 2020 года в инновационном кластере «Технополис GS» в Калининградской области. Проезд и проживание 40 финалистов и их сопровождающих — за счет организаторов.
В прошлом году в рамках очного тура с финалистами пообщался известный ученый, ректор московского Университета Дмитрия Пожарского, популяризатор математики Алексей Савватеев. Он оставил напутствие будущим участникам конкурса.
«Когда ты сидишь дома и решаешь задачки, тебе кажется, будто ты все выполняешь правильно. А здесь, на конкурсе, свои решения ты представляешь на суд жюри — известным математикам и ученым. Ты получаешь от них обратную связь, и это помогает работать над собой и внутренне расти. Поэтому — дерзайте!»
Всего с 2013 года в конкурсе «Я решаю!» свои силы попробовали свыше 23 000 старшеклассников из 93 регионов России и 17 стран Евразии. 22 победителя поступили в ведущие вузы страны и получили стипендии GS Group.
Если вы пока не уверены, стоит ли принимать участие в состязании, — сейчас самое время решиться. Вы еще можете успеть подать заявку и выполнить задания первого этапа.
«Я решаю!» — международный конкурс GS Group по математике для старшеклассников из нестоличных городов, одна из ключевых инициатив масштабной образовательной программы холдинга. Мероприятие проводится при поддержке РГПУ им. А. И. Герцена, СПбПУ, Президентского физико-математического лицея № 239, МИЭП (Санкт-Петербург), Института программных систем РАН и других вузов, образовательных и культурных учреждений. Конкурс проводится с 2013 года. За это время участниками «Я решаю!» стали свыше 23 000 старшеклассников из 93 регионов России и 17 стран Евразии. 22 победителя конкурса поступили в ведущие вузы страны и получили стипендии GS Group. В 2018 году в конкурсе приняли участие свыше 5 000 старшеклассников из 80 регионов России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Вьетнама, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Эстонии.
* Такие специальности, как «Информационные технологии», «Прикладные математика и физика», «Электроника и микроэлектроника», «Радиотехника», «Телекоммуникации», «Наноматериалы» и другие.
Есть еще три дня: первый этап конкурса по математике «Я решаю!» продлен до 13 ноября
8 ноября 2019, 11:34