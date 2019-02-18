Инспекторы по делам несовершеннолетних встретились с учащимися школы посёлка Михайлово

18 февраля 2019, 16:03

Инспекторы по делам несовершеннолетних в рамках оперативно профилактического мероприятия «Азбука безопасности» встретились с учащимися МОУ СОШ в пос. Михайлово.



В целях формирования у молодежи осознанного законопослушного поведения, здорового образа жизни, привития им духовных и нравственных ценностей проведена лекция на тему «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних».



Сотрудники рассказали учащимся о подростковой преступности. Рассмотрели вместе с ребятами различные ситуации, в которых несовершеннолетний и его родители могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности за нарушение закона. Было подчеркнуто, что самыми частыми правонарушениями среди несовершеннолетних являются курение в неположенных местах, употребление нецензурных выражений в общественных местах, распитие алкогольных напитков, кражи и уличное хулиганство.



Подобные мероприятия направлены на разъяснение учащимся требований законодательства РФ, формирование среди подростков позитивного правосознания, предупреждение правонарушений среди подростков, установление доверия и контактов между сотрудниками полиции и несовершеннолетними!



Чаще всего причинами совершения подростками преступлений становится неблагополучие и малообеспеченность семей, в которых воспитываются подростки, отсутствие контроля со стороны родителей; особенности характера несовершеннолетнего также являются причиной совершения преступлений, так как многие подростки в силу возраста склонны попадать под чужое, не всегда положительное влияние друзей, приятелей, знакомых.

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