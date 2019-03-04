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«Калининградская мясная компания» развивает программу стажировок и трудоустройства для студентов

4 марта 2019, 14:28
«Калининградская мясная компания» развивает программу стажировок и трудоустройства для студентов
«Калининградская мясная компания», которая входит в АПХ «Мираторг», сообщает, что в рамках совместного с Гусевским агропромышленным колледжем проекта по практической подготовке кадров для современного сельского хозяйства расширила кадровый резерв программы стажировок и трудоустройства по итогам цикла образовательных мероприятий для студентов с участием ведущих специалистов компании.

«Калининградская мясная компания» — один из крупнейших работодателей в сфере АПК Калининградской области: в сельских районах трудятся около 800 человек, которым компания обеспечивает достойную заработную плату и все социальные гарантии. Численность персонала растёт в связи с открытием новых животноводческих ферм, расширением площади посевов: сегодня активы холдинга в регионе включают 11 ферм по разведению крупного рогатого скота абердин-ангусской мясной породы, растениеводческий дивизион с парком современных сельхозмашин и инфраструктурой для обслуживания и ремонта техники. Компания заинтересована в привлечении к своим проектам молодежи и совместно с ведущими аграрными учебными заведениями реализует масштабную программу практической подготовки молодых специалистов — как на собственных производственных площадках, так и в рамках образовательного процесса в вузах и ссузах.

В феврале компания организовала цикл обучающих мероприятий в Гусевском агропромышленном колледже Калининградской области: более 100 студентов получили ответы на актуальные вопросы о будущей профессии от ведущих специалистов агрономической и ветеринарной служб, а также узнали о требованиях к кандидатам и условиях работы. Специалисты «Мираторга» также выступили экспертами в региональном чемпионате молодежного профмастерства в компетенции «ветеринария». В рамках мероприятий сотрудники компании провели собеседования со студентами, заинтересованными в прохождении стажировки на площадках компании с возможностью последующего трудоустройства.

«Мираторг» — признанный эксперт в области бизнес-образования; компания внедряет лучшие практики углубленной подготовки будущих специалистов сельского хозяйства в рамках совместных с учебными заведениями образовательных программ. Открытый диалог с будущими аграриями позволяет привлечь к нашим проектам наиболее целеустремленных, преданных выбранной профессии ребят. Студенты и выпускники при этом могут получить предложение о стажировке или трудоустройстве, не выходя из стен учебного заведения. В подборе потенциальных сотрудников наряду с HR-службой участвуют ведущие профильные специалисты нашей компании — это помогает сделать объективный выбор», — прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».
агропромышленный колледж
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