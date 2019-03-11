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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве наградили учителей, которые выполнили нормы ГТО

11 марта 2019, 19:00
Сегодня прошла церемония награждения педагогов, справившихся с выполнением комплекса ГТО, который состоит из нормативов по трём уровням трудности, соответствующих золотому, серебряному и бронзовому знакам.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, церемонию награждения провёл глава Гусевского городского округа — председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов. Золотым знаком Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» были награждены:

  1. Наталия Гельфгат — директор средней школы № 3;
  2. Лариса Бесшапочникова — директор Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции;
  3. Ольга Королёва — педагог-психолог средней школы № 3, участница конкурса «Учитель года-2019!»;
  4. Юлия Дмитриева — воспитатель детского сада № 14;
  5. Оксана Цюра — учитель математики средней школы № 3;
  6. Эмма Никулина — воспитатель детского сада № 14;
  7. Наталия Петрякова — социальный педагог третьей школы;
  8. Екатерина Визнер — воспитатель Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции;
  9. Наталья Тюрина — педагог-психолог средней школы в п. Михайлово;
  10. Ирина Дерманская — учитель русского языка и литературы средней школы № 1 им. С. И. Гусева;
  11. Светлана Лютикова — учитель средней школы в п. Михайлово.

Поздравляем наших дорогих педагогов с их достижениями!
гто
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