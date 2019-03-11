/ / / В Гусеве наградили учителей, которые выполнили нормы ГТО

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, церемонию награждения провёл глава Гусевского городского округа — председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов. Золотым знаком Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» были награждены:
- Наталия Гельфгат — директор средней школы № 3;
- Лариса Бесшапочникова — директор Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции;
- Ольга Королёва — педагог-психолог средней школы № 3, участница конкурса «Учитель года-2019!»;
- Юлия Дмитриева — воспитатель детского сада № 14;
- Оксана Цюра — учитель математики средней школы № 3;
- Эмма Никулина — воспитатель детского сада № 14;
- Наталия Петрякова — социальный педагог третьей школы;
- Екатерина Визнер — воспитатель Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции;
- Наталья Тюрина — педагог-психолог средней школы в п. Михайлово;
- Ирина Дерманская — учитель русского языка и литературы средней школы № 1 им. С. И. Гусева;
- Светлана Лютикова — учитель средней школы в п. Михайлово.
Поздравляем наших дорогих педагогов с их достижениями!