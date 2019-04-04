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Неделя детской и юношеской книги началась в Лермонтовской библиотеке

4 апреля 2019, 11:42
Неделя детской и юношеской книги началась в Лермонтовской библиотеке
Первый день Недели — это «День Книги». Как ненавязчиво, но понятно, рассказать дошколятам о том, что такое Книга, как она устроена, из чего она состоит? Что такое обложка, переплет, форзац, титульный лист? Откуда берутся и для чего нужны рисунки в книгах, кто их рисует? Вот такие нелегкие вопросы были темой первого дня Недели детской книги. Гостья мероприятия — ее Величество Книга, рассказала ребятам, как правильно обращаться с книгами, чего боятся все книги, о том что книгам нравится и за что книги благодарны всем ребятам.

Непростые ребусы быстро разгадывались участниками мероприятия. Веселая познавательная игра «Подскажи словечко» оказалась по силам всем ребятам.

Мероприятие подготовлено и проведено заведующей Лермонтовской модельной библиотекой Лукша М. А. и воспитателем старшей группы МДОУ «Детский сад № 19» Филяновской Т. В.

Неделя детской и юношеской книги продолжается. Ребят ждут веселые, интересные и познавательные мероприятия.
библиотека Лермонтово
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