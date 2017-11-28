В посёлке Поддубы дошколятам рассказали об опасностях, подстерегающих на льду

28 ноябрь 2017, 19:07

С наступлением первых зимних заморозков вода покрывается тонким льдом. Первый лед очень коварен. И нельзя забывать о серьезной опасности, которую таят в себе только что замерзшие водоемы. Чем опасен этот ранний лед? Каковы условия безопасности пребывания детей на льду? Чем опасно попадание ребенка в ледяную воду и как вести себя в этой ситуации? Обо всем этом и о многом другом узнали ребята старшей группы МДОУ «Детский сад №19».



Для ребят проведена беседа «Что таит и чем опасен первый тонкий лед». Воспитанники детского сада посмотрели презентацию «Правила поведения и меры безопасности на водоеме в осеннее- зимний период». А в практических занятиях приняли участие все ребята и взрослые.



В завершении мероприятия каждый ребенок получил буклет – памятку для родителей о правилах поведения на водных объектах.



Это совместное познавательное мероприятие с практическими элементами «Лед и его опасности» подготовлено и проведено заведующей Лермонтовской библиотекой Лукша Марией Антоно, воспитателем детского сада Марченко Еленой Юрьевной и инспекторами по делам несовершеннолетних МО МВД России «Гусевский» старшим лейтенантом полиции Смирновой Ольгой Николаевной и капитаном полиции Бибко Мариной Николаевной.

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