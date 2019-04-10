/ / / В библиотеках округа прошла неделя детской книги

10 апреля 2019, 13:20

Вот и прочитана последняя страничка неделя детской книги в библиотеках Гусевского городского округа.В Лермонтовской библиотеке она завершилась литературно — развлекательным праздником «Приключения в Книжном царстве: веселые и невероятные». Гостями праздника были сказочные персонажи: Бармалей и Книжная Пылинка. Ребятня с восторгом встречала главных героев мероприятия, которые появлялись под веселую музыку. Приключения Книжной Пылинки научили ребят тому, что называется Чистота и Порядок. А Бармалей, конечно же, устроил ребятам веселые игры и соревнования.Мероприятие подготовлено и проведено заведующей Лермонтовской модельной библиотекой Лукша М.А.Огромная благодарность тем, кто участвовал в подготовке и проведении праздничного мероприятия: Демидовой Татьяне Александровне и воспитателю МДОУ «Детский сад № 19» Марченко Елене Юрьевне.На Неделе детской книги Брянская библиотека провела литературное путешествие «По волшебной стране Чтения». Девизом путешествия были слова Ирины Токмаковой: «Только доброе пророчится, только радость впереди …».Весёлые и серьезные, теплые и добрые стихи, сказочные повести детских писателей — юбиляров были представлены на книжной выставке. Дети познакомились с книгами, в которых переплетаются выдумка и реальность, когда самые обычные вещи дают повод фантазировать. Ребята участвовали в играх, викторине, принимали участие в «Мини — конкурсе пословиц». Все участники мероприятия получили небольшие призы.