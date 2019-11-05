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В Лермонтовской библиотеке познакомили дошколят с произведениями классиков, воспевавших осень

5 ноября 2019, 15:59
В Лермонтовской библиотеке познакомили дошколят с произведениями классиков, воспевавших осень
Осень — это прекрасное время года, которое дарит нам разноцветие красок, вкусных сюрпризов, ярких моментов. Осень — одно из любимых времен года взрослых и детей, потому что это самое яркое время года. Осени поэты посвящали свои стихи, художники — писали картины, композиторы — музыкальные произведения.

Осенний праздник прошел для дошкольников — участников клуба «Почитай-ка». Клуб организован Лермонтовской библиотекой и воспитателем на базе старшей группы МДОУ «Детский сад» № 19. Заведующая Лермонтовской модельной библиотекой Лукша М.А. познакомила ребят с произведениями русских писателей и поэтов, воспевавших осень. Многие произведения уже знакомы детям, поэтому они с удовольствием и выражением читали стихи вслух под прекрасный «Ноктюрн» Ф.Шопена «Красивая осень». А приглашенные на мероприятие бывшие воспитанники — выпускники детского сада Круцан Дарья (ученица 4 класса МОУ «СОШ № 1 имени С. И. Гусева») и Бугровский Денис

(ученик 3 класса МАОУ «СОШ № 3»)подарили ребятам прекрасные музыкальные минуты. Дошкольники заворожено слушали, как играла Круцан Дарья на скрипке произведения «Веселая пляска», «Буре» и «Ясеневая роща». А Бугровский Денис на балалайке развеселил всех своей игрой : «Шутка», «Как под горкой под горой», «Ах, вы, сени мои сени». Огромная благодарность педагогам Гусевской детской школы искусств Комарчук М.А. и Чурун Т.Н., которые учат детей слушать и понимать музыку, учат детей игре на таких замечательных музыкальных инструментах.
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