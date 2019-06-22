/ / / На портале госуслуг доступна возможность подачи заявления о зачислении в 10 класс

Информация о телефонах «горячей линии» и ответственных лицах в общеобразовательных организациях, и Управлении образования МО «Гусевский городской округ»

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