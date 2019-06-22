/ / / На портале госуслуг доступна возможность подачи заявления о зачислении в 10 класс

С сегодняшнего дня на Едином портале государственных и муниципальных услуг доступна возможность подать заявление о зачислении в 10 класс в общеобразовательные организации г. Гусева.
Заявление о приеме в 10 класс должно быть подано непосредственно будущим десятиклассником в выбранной школе или с использованием функции портала госуслуг. Подача заявлений в 10 класс в школе начнется с 01.07.2019 года.
Также с 01.07.2019 года с 09.00 для родителей (законных представителей) будет доступна возможность подачи заявлений в 1 класс на 2019-2020 учебный год по месту жительства (не по закрепленной территории).
Информация о телефонах «горячей линии» и ответственных лицах в общеобразовательных организациях, и Управлении образования МО «Гусевский городской округ»
|Наименование организации
|Ответственное лицо, контактные данные
|«Горячая линия» в муниципальных органах
|МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева»
|Дмитроченко Юлия Дмитриевна
тел. 8 (401-43) 3-45-16
пн-пт 08.30-16.00
|Баклагина Екатерина Аркадьевна
тел. 8 (401-43) 3-60-39
пн-пт 09.00-13.00, 14.00-18.00
|филиал МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева» «СОШ в п. Маяковское»
|Беспалова Марина Владимировна
тел. 8 (401-43) 9-33-19
пн-пт 09.00-16.00
|МАОУ «СОШ № 3»
|Боева Елена Алексеевна
тел. 8 (401-43) 3-85-03
пн-пт 09.00-16.00
|МОУ «СОШ № 5»
|Заковряшина Юлия Николаевна
тел. 8 (401-43) 3-42-52
пн-пт 08.00-17.00
|МОУ «Калининская СОШ»
|Радаман Светлана Михайловна
тел.8 (401-43) 9-13-66
пн-пт 09.00-16.00
|МОУ «СОШ в п. Михайлово»
|Ващейкина Любовь Николаевна тел 8(40143) 9-77-04
пн-пт 09.00-17.00