/ / / В Гусеве открылась летняя школа, где проходят занятия по профориентации

На занятиях по профориентации оценок не ставят, ребята сами оценивают свои силы и возможности. Сегодня на оборудовании для подготовки мебельщиков работают обычные школьники.
Стать мастером за одно занятие нельзя, но получить представление о профессии можно.
Евгений Антоненков, ученик школы «Ориентир-2019»:
— Многие здесь и определяются, если кто-то хотел быть кондитером, а ему понравилось 3D моделирование, он может пойти на моделирование.
В этой аудитории делают витаминки. Ребята смешивают глюкозу и аскорбиновую кислоту. Школьникам объясняют, на какие предметы нужно делать упор, чтобы стать фармацевтом.
Алентина Карпенкова, преподаватель политехнического техникума:
— Это, во-первых, математика, потому что здесь надо очень точно считать. Если ошибёшься на ноль, это может закончиться катастрофой. Нужны знания анатомии и физиологии, чтобы поправить, то, что сломалось в организме, нужно знать, как это правильно работает.
Идея создания школы, где о любом деле можно узнать на практике, принадлежит Ассоциации учреждений профобразования Калининградской области. Занятия удалось организовать благодаря Фонду президентских грантов.
Екатерина Канаева, директор Гусевского политехнического техникума:
— Нам важно, чтобы ребята выбрали правильное учебное заведение, не обязательно нас. Потому что это очень печально, когда ребёнок учится у нас, а потом через 2 года понимает, что находится не в том месте. Но когда приходят к нам, мы очень радуемся, и по прошлому году — 40 человек, по прошлой школе, они наши студенты.
Опыт калининградцев внимательно изучают во многих регионах страны. Проект помогает школьникам сделать осознанный выбор и развить свои лучшие качества.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Занятия в летней школе «Ориентир-2019» начинаются с профессиональных проб, а заканчиваются защитой проектов.
Виталий Хвалей