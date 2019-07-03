Эдиль Эдиль
/ / / В Гусеве открылась летняя школа, где проходят занятия по профориентации
Информационный сайт города Гусева

В Гусеве открылась летняя школа, где проходят занятия по профориентации

3 июля 2019, 14:46
В Гусеве открылась летняя школа, где проходят занятия по профориентации
В Калининградской области при поддержке Фонда президентских грантов открылась летняя школа «Ориентир-2019». Специальные занятия, благодаря которым можно определиться с выбором будущей профессии, проходят на базе техникумов и колледжей региона.

На занятиях по профориентации оценок не ставят, ребята сами оценивают свои силы и возможности. Сегодня на оборудовании для подготовки мебельщиков работают обычные школьники.

Стать мастером за одно занятие нельзя, но получить представление о профессии можно.

Евгений Антоненков, ученик школы «Ориентир-2019»:
— Многие здесь и определяются, если кто-то хотел быть кондитером, а ему понравилось 3D моделирование, он может пойти на моделирование.

В этой аудитории делают витаминки. Ребята смешивают глюкозу и аскорбиновую кислоту. Школьникам объясняют, на какие предметы нужно делать упор, чтобы стать фармацевтом.

Алентина Карпенкова, преподаватель политехнического техникума:
— Это, во-первых, математика, потому что здесь надо очень точно считать. Если ошибёшься на ноль, это может закончиться катастрофой. Нужны знания анатомии и физиологии, чтобы поправить, то, что сломалось в организме, нужно знать, как это правильно работает.

Идея создания школы, где о любом деле можно узнать на практике, принадлежит Ассоциации учреждений профобразования Калининградской области. Занятия удалось организовать благодаря Фонду президентских грантов.

Екатерина Канаева, директор Гусевского политехнического техникума:
— Нам важно, чтобы ребята выбрали правильное учебное заведение, не обязательно нас. Потому что это очень печально, когда ребёнок учится у нас, а потом через 2 года понимает, что находится не в том месте. Но когда приходят к нам, мы очень радуемся, и по прошлому году — 40 человек, по прошлой школе, они наши студенты.

Опыт калининградцев внимательно изучают во многих регионах страны. Проект помогает школьникам сделать осознанный выбор и развить свои лучшие качества.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Занятия в летней школе «Ориентир-2019» начинаются с профессиональных проб, а заканчиваются защитой проектов.

Виталий Хвалей
политех
101 просмотр
0 голосов
Другие новости по теме
Более 160 учащихся приняли участие в профориентационных экскурсиях в «Технополисе GS»
Более 160 учащихся приняли участие в профориентационных экскурсиях в «Технополисе GS»
Новости МОУ Калининской СОШ
Новости МОУ Калининской СОШ
В Гусеве открылся Ресурсный центр по подготовке специалистов мебельного производства
В Гусеве открылся Ресурсный центр по подготовке специалистов мебельного производства
65 - ый юбилейный выпуск Гусевского политехнического техникума
65 - ый юбилейный выпуск Гусевского политехнического техникума

Оставить комментарий

Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»