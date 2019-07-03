/ / / В Гусеве открылась летняя школа, где проходят занятия по профориентации

3 июля 2019, 14:46

Виталий Хвалей

В Калининградской области при поддержке Фонда президентских грантов открылась летняя школа «Ориентир-2019». Специальные занятия, благодаря которым можно определиться с выбором будущей профессии, проходят на базе техникумов и колледжей региона.На занятиях по профориентации оценок не ставят, ребята сами оценивают свои силы и возможности. Сегодня на оборудовании для подготовки мебельщиков работают обычные школьники.Стать мастером за одно занятие нельзя, но получить представление о профессии можно.В этой аудитории делают витаминки. Ребята смешивают глюкозу и аскорбиновую кислоту. Школьникам объясняют, на какие предметы нужно делать упор, чтобы стать фармацевтом.Идея создания школы, где о любом деле можно узнать на практике, принадлежит Ассоциации учреждений профобразования Калининградской области. Занятия удалось организовать благодаря Фонду президентских грантов.Опыт калининградцев внимательно изучают во многих регионах страны. Проект помогает школьникам сделать осознанный выбор и развить свои лучшие качества.